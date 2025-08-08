Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:16 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സി​റ്റി ഏ​രി​യ പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    kmcc jubail
    കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സി​റ്റി ഏ​രി​യ സംഘടിപ്പിച്ച പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    ജു​ബൈ​ൽ: പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​മ​ങ്ങാ​തെ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സി​റ്റി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജു​ബൈ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ റാ​ഫി ഹു​ദ​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സി​റ്റി ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സൈ​ദ​ല​വി പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബു ക​വ​ല​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​മീ​ദ് പ​യ്യോ​ളി, റാ​ഫി കൂ​ട്ടാ​യി, സി​റാ​ജ് ചെ​മ്മാ​ട്, സി​ദ്ദി​ഖ് താ​നൂ​ർ, റി​യാ​സ് ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​തേ​ത​ര​ത്വം, സൗ​ഹൃ​ദം, സ​ഹി​ഷ്ണു​ത എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ൾ സാ​ഹോ​ദ​ര​ത്വ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​​ന്റെ​യും മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ​യും പാ​ഠം അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്ന് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ റാ​ഹി ഹു​ദ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ഖ് താ​നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് വേ​ങ്ങ​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​രി​യ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജ​മാ​ൽ ചേ​ളാ​രി, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്, ഹു​സൈ​ൻ ബാ​വ, സ​മീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​ട​ക്ക എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

