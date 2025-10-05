Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:54 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സി​റ്റി ഏ​രി​യ ക​രി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ര​ന്റി​ങ്

    കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സി​റ്റി ഏ​രി​യ ക​രി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ര​ന്റി​ങ്
    ജു​ബൈ​ൽ: കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സി​റ്റി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഡോ​പ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ക​രി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ര​ന്റി​ങ് സെ​ഷ​ൻ 'ക​രി​യ​ർ എ​ക്സ്-​മീ​റ്റ് ദി ​എ​ക്സ്പെ​ർ​ട്സ്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ലി​വേ​റ്റ് 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ വെ​ട്ടു​പാ​റ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ദ​ല​വി പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി കോ​ഡൂ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. അ​ഫ്‌​സ​ൽ സ​ഫ്‌​വാ​ൻ (അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ഇ​ൻ​റ്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് സ്കൂ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് ഡോ​പ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ) വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണ​വും ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​സി​ഫ് (കോ ​ഫൗ​ണ്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ഡോ​പ) ക​രി​യ​ർ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ സെ​ഷ​നും ന​ട​ത്തി.

    കെ.​എം.​സി.​സി സി​റ്റി ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജൂ​നി​യ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ലോ​ഗോ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി കോ​ഡൂ​ർ, ഇ​ല്യാ​സ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, ബ​ഷീ​ർ വെ​ട്ടു​പാ​റ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഫെ​ബി​ൻ പ​ന്ത​പാ​ടം റാ​പി​ഡ് റി​ലാ​ക്സേ​ഷ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി.ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സി​നാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സി​റ്റി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ക​രി​യ​ർ സെ​ല്ലി​ന്റെ സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സി​റ്റി ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ജീ​ബ് കോ​ഡൂ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​വാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റാ​സി​ൻ റ​ഹ്മാ​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

