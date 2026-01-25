അലവി കാടേങ്ങലിന് കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
ജിദ്ദ: മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി പുളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ അലവി കാടേങ്ങലിന് ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
മലപ്പുറം ജില്ലകമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ.കെ. മുഹമ്മദ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രവാസലോകത്തെ സാമൂഹിക-കാരുണ്യ മേഖലകളിൽ അലവി കാടേങ്ങൽ നൽകിയ സജീവമായ ഇടപെടലുകളെ അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.
പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുൽ വഹാബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അലവി കാടേങ്ങലിനുള്ള സ്നേഹോപഹാരം എം.എം. സുബൈർ കൈമാറി. മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ എം.കെ. നൗഷാദ്, റഹ്മത്തലി തുറക്കൽ, കബീർ നീറാട്, പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുറഹ്മാൻ നീറാട്, സി.കെ. മൊയ്തീൻ, കെ.എം. ഫസലുദ്ദീൻ, കെ.പി. സലാം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. കോയക്കുട്ടി സ്വാഗതവും പി.വി. സഫീറുദ്ധീൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
