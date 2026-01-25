Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ല​വി കാ​ടേ​ങ്ങ​ലി​ന്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 9:43 AM IST

    അ​ല​വി കാ​ടേ​ങ്ങ​ലി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ല​വി കാ​ടേ​ങ്ങ​ലി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    അ​ല​വി കാ​ടേ​ങ്ങ​ലി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ പു​ളി​ക്ക​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ​ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് 

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി പു​ളി​ക്ക​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ല​വി കാ​ടേ​ങ്ങ​ലി​ന് ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ല​വി കാ​ടേ​ങ്ങ​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ല​വി കാ​ടേ​ങ്ങ​ലി​നു​ള്ള സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം എം.​എം. സു​ബൈ​ർ കൈ​മാ​റി. മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, റ​ഹ്​​മ​ത്ത​ലി തു​റ​ക്ക​ൽ, ക​ബീ​ർ നീ​റാ​ട്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ നീ​റാ​ട്, സി.​കെ. മൊ​യ്തീ​ൻ, കെ.​എം. ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​പി. സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. കോ​യ​ക്കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​വി. സ​ഫീ​റു​ദ്ധീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKMCC Jeddahgulfnewsmalayalam
    News Summary - KMCC Jeddah sends delegation to Alavi forests
    Similar News
    Next Story
    X