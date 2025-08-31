Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    31 Aug 2025 8:39 AM IST
    31 Aug 2025 8:39 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം നേ​തൃ​സം​ഗ​മ​വും കാ​മ്പ​യി​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം നേ​തൃ​സം​ഗ​മ​വും കാ​മ്പ​യി​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ഡ്വ. ജം​ഷീ​റ​ലി ഹു​ദ​വി​ക്കു​ള്ള കെ.എം.സി.സി ജി​ദ്ദ നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി ന​ൽ​കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി. സി ​നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം നേ​തൃ​സം​ഗ​മ​വും 'സം​ഘ​ട​ന​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഒ​രു​ങ്ങാം' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ കാ​മ്പ​യി​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹ​ഖ് കൊ​ല്ലേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ലിം മു​ണ്ടേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​നീ​ഷ് വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ൽ​ഫു​ക്കാ​ർ ഫൈ​സി ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ജി​ല്ലാ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ നാ​ണി മാ​ഷ്, അ​ഷ്റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ട​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മ​നാ​ഫ് അ​മ​ര​മ്പ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​മീ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാം മ​മ്പാ​ട് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബു​ട്ടി പ​ള്ള​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. ജം​ഷീ​റ​ലി ഹു​ദ​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ള്ള​വോ​ട്ട് അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി ന​യി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ്മേ​ള​നം പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഡ്യ പ്ര​മേ​യം ജാ​ബി​ർ ച​ങ്ക​ര​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി ഹ​സ​ൻ ദാ​രി​മി, കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി മു​സ്ത​ഫ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി, അ​ശ്റ​ഫ് താ​ഴേ​ക്കോ​ട്, നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൾ, ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, ല​ത്തീ​ഫ് മു​സ് ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി, സി​റാ​ജ് ക​ണ്ണ​വം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​വ, ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല ത​ങ്ങ​ൾ, ഉ​മ​ർ​ക്കോ​യ മ​ദീ​നി, നാ​ണി​മാ​ഷ്, ജം​ഷീ​ദ് മൂ​ത്തേ​ടം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സ​ൽ​മാ​ൻ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, ഉ​മ്മ​ർ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ, സി​റാ​സ് ക​രു​ളാ​യി, ജ​ലീ​ൽ മൂ​ത്തേ​ടം, അ​ഫ്സ​ൽ എ​ട​ക്ക​ര, അ​ൻ​വ​ർ ബാ​പ്പു വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, സ​ജ്ജാ​ദ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ധീ​ർ കു​രി​ക്ക​ൾ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

