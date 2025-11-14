Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Nov 2025 9:15 AM IST
    14 Nov 2025 9:15 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ങ്ക​ട മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സാ​യാ​ഹ്‌​ന ക്യാ​മ്പും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ങ്ക​ട മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സാ​യാ​ഹ്‌​ന ക്യാ​മ്പും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ങ്ക​ട മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    'ഒ​രു​ക്കം 2025' പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ

    ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഹ്വാ​ന പ്ര​കാ​രം 'സം​ഘ​ട​ന​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങാം' എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ദ്ദ മ​ങ്ക​ട മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി 'ഒ​രു​ക്കം 2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സാ​യാ​ഹ്‌​ന ക്യാ​മ്പും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ണ്ട് സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​യാ​ഹ്ന ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഒ​ന്നാം സെ​ഷ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി.​ടി.​എം മു​ത്തു വെ​ള്ളി​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഹാ​ഷി​ഫ് ഹു​ദ​വി കു​ന്നും​പു​റം സ​ഘ​ട​നാ പ​ഠ​ന ക്‌​ളാ​സെ​ടു​ത്തു. ജി​ദ്ദ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും എ​സ്.​ഐ.​സി നേ​താ​വു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ലം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സിം​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാം അ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ സി. ​കു​റു​വ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​രീ​ഫ് കു​റു​വ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    ര​ണ്ടാം സെ​ഷ​ൻ മ​ണ്ഡ​ലം ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ഉ​ണ്ണീ​ൻ പു​ലാ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​ജീ​ബ് പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​മാ​നും കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ക്ക സെ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ക​രീം പ​ടി​ക്ക​മ​ണ്ണി​ൽ നോ​ർ​ക്ക പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്‌​ളാ​സെ​ടു​ത്തു. നോ​ർ​ക്ക സെ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ഫീ​ർ ബാ​വ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. അ​സീ​സ് ഫൈ​സി വെ​ള്ളി​ല ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കാ​പ്പാ​ട്ട്, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ പു​ലാ​വ​ഴി, ഖ​ലീ​ൽ വെ​ള്ളി​ല, നൗ​ഫ​ൽ കു​റു​വ, റ​ഫീ​ഖ് വ​ല​മ്പൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ക്കീ​ർ ബാ​ബു വെ​ള്ളി​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹം​സ തൊ​ട്ടി​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹാ​ഫി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷീ​സ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മ​ദ് മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ണി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​നി​താ ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വു​മാ​യ ന​ഫ്‌​ല ടീ​ച്ച​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ്, ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​പി അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ വ​നി​താ വി​ങ്ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റം​സീ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് മാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​ടി.​എം മു​ത്തു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

