Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 8:43 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ, ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​ൽ​അ​മീ​ൻ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ല​ത്തീ​ഫ് മു​സ്‍ല്യാ​ര​ങ്ങാ​ടി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം കൊ​ട​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.അ​പേ​ക്ഷ ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സ​ജി മാ​ത്യു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​ക്ക് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.ഹം​സ മ​ണ്ണൂ​ർ, ജ​ലീ​ൽ ചെ​മ്മ​ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ ചെ​ക്കു​ക​ൾ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം അ​ർ​ഹ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മേ​ക്കോ​ത്ത് കോ​യ, ശി​ഹാ​ബ് തൂ​ത, യൂ​നു​സ് നാ​ല​ക​ത്ത്, നൗ​ഫ​ൽ മു​തി​ര​ക്കു​ളം, പി.​പി. ജ​വാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ലീം മു​ണ്ടേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും റി​യാ​സ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsJeddahKMCC Social Security Projectgulf news malayalam
    News Summary - KMCC Jeddah Mahjar Area Social Security Project Launched
    Similar News
    Next Story
    X