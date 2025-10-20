Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസി.​എ​ച്ച്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:07 PM IST

    സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​നു​ള്ള കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ഫ​ണ്ട് 51 ല​ക്ഷം കൈ​മാ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​നു​ള്ള കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ഫ​ണ്ട് 51 ല​ക്ഷം കൈ​മാ​റി
    cancel
    camera_alt

    സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 51 ല​ക്ഷം രൂ​പ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​രി​മ്പ്ര കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് 51 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​കി. പാ​ണ​ക്കാ​ട് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​രി​മ്പ്ര​യും സ​ഹ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് തു​ക കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി​യെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ രോ​ഗി​ക​ളെ​യും പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യും ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഓ​രോ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗി​ന്റെ ജ​ന​കീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​വു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വ​ലി​യ സം​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യ് വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പ്ര​വാ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ നി​ർ​മ്മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് നി​സ്സാം മ​മ്പാ​ട്, ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​വ, നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, സി​റാ​ജ് ക​ണ്ണ​വം, പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എം.​എ ജ​ലീ​ൽ, ടി.​എ​ച്ച് കു​ഞ്ഞാ​ലി​ഹാ​ജി, ബാ​പ്പു തു​വ്വ​ശ്ശേ​രി, വി. ​മു​സ്ത​ഫ, ത​റ​യി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഒ​റീ​സ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ മാ​യ​ക്ക​ര, അ​ബ്ബാ​സ് മു​സ്ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി, അ​ലി പാ​ങ്ങാ​ട്ട്, നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹാ​രി​സ് ബാ​ബു മ​മ്പാ​ട്, അ​ൽ മു​ർ​ത്തു, മു​സ്ത​ഫ ആ​ന​ക്ക​യം, ശി​ഹാ​ബ് പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി ഒ​ഴു​കൂ​ർ, കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ ചെ​റു​കാ​വ്, അ​ബു ചെ​റു​കാ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccsoudi news
    News Summary - KMCC Jeddah Fund for CH Center transfers
    Similar News
    Next Story
    X