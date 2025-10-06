Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്: ഫൈ​ന​ൽ ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞു

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്: ഫൈ​ന​ൽ ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞു
    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫൈ​ന​ൽ ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞു. ജി​ല്ലാ മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട്, കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ടീ​മു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ക്ല​ബ് സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി, കം​ഫ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ​സ് റീം ​എ​ഫ്.​സി​യും ക്ല​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജെ.​എ​സ്.​സി അ​ക്കാ​ദ​മി, സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ളും ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    ജി​ല്ലാ​ത​ല ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം വി.​പി സു​ഹൈ​ർ ന​യി​ച്ച കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ടീം ​കെ.​എം.​സി.​സി വ​യ​നാ​ട് ടീ​മി​നെ ടൈ ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് മൂ​ന്നി​നെ​തി​രെ നാ​ലു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ഗോ​ൾ ബാ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ശി​ക്കി​നെ ക​ളി​യി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പാ​ല​ക്കാ​ടി​നു​വേ​ണ്ടി സാ​നി​ഷ്, ജാ​വി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, വ​യ​നാ​ടി​നു​വേ​ണ്ടി നി​ഷാം, അ​ഖി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ജി​ല്ലാ​ത​ല ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ ര​ണ്ടാം സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ടീം, ​കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ടീ​മി​നെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ണ്ണൂ​രി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​സിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ളും , അ​ന​സ് ഒ​രു​ഗോ​ളും നേ​ടി. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ടീ​മി​ന് വേ​ണ്ടി ഫൈ​സാ​ൻ, ഷെ​ഫി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ ഗോ​ളു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി. ഹാ​ശിം അ​ഹ്‌​മ​ദി​നെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഇ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന്


    ക്ല​ബ് വി​ഭാ​ഗം ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി, സി ​മാ​ക്ക് ഫൈ​സ​ലി​യ എ​ഫ്.​സി​യെ ഒ​രു ഗോ​ളി​നു പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബി​റ്റ്ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ​മാ​ന​ത്തു​ൽ ന​സ്രി​ൻ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ബി​റ്റ്ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ജി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സി​നെ ക​ളി​യി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ക്ല​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ ക​ൺ​ഫ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ​സ് റീം ​എ​ഫ്.​സി, സ​യാ​ൻ അ​ൽ ജ​സീ​റ​യെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    റീം ​എ​ഫ്.​സി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഗോ​കു​ൽ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, സ​യാ​ൻ അ​ൽ ജ​സീ​റ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ ഒ​രു ഗോ​ൾ നേ​ടി. റീം ​എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഗോ​കു​ലി​നെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ഗ​ത്ഭ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ബൂ​ട്ട​ണി​യു​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:football tournamentSaudi NewsK.M.C.Cjiddah
    News Summary - K.M.C.C. Jeddah E. Ahmed Sahib Memorial Football Tournament: Final draw revealed
