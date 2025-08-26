Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ; കാ​വ​നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ-​കാ​വ​നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ർ.​വി കു​ട്ടി ഹ​സ്സ​ൻ ദാ​രി​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ -മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 'പാ​ർ​ട്ടി​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്നൊ​രു​ങ്ങാം'​എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ-​കാ​വ​നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​ൻ ആ​ർ.​വി കു​ട്ടി ഹ​സ്സ​ൻ ദാ​രി​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് അ​തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്താ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഏ​റെ മു​ന്നോ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പാ​ണ​ക്കാ​ട് ത​ങ്ങ​ൾ കു​ടും​ബം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ഹ​ത്ത​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​യി പ്ര​മേ​യാ അ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ത​ല​വി പു​ളി​യ​ക്കോ​ട്, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ൽ​ഫീ​ക്ക​ർ ഒ​താ​യി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​സി. മ​ൻ​സൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ലി പ​ത്ത​നാ​പു​രം, ബ​ക്ക​ർ കു​ഴി​മ​ണ്ണ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.​സു​നീ​ർ കു​ഴി​മ​ണ്ണ ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ബൈ​ർ ക​ടൂ​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

