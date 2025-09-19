Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘ഇ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 9:46 AM IST

    ‘ഇ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ 7’ ; കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റിന് ഇ​ന്ന് തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    ‘ഇ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ 7’ ; കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റിന് ഇ​ന്ന് തുടക്കം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ 7’ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ഇ​ന്ന് (വെ​ള്ളി) തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ജി​ദ്ദ മ​ഹ്ജ​ർ എം​പ​റ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് പാ​സോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം ഷ​ഫീ​ർ അ​തി​ഥി​യാ​കും.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സി യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ്മാ​ൻ​ഷി​പ്, ടീം ​വ​ർ​ക്ക്, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ച് ഉ​ല്ല​സി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക, സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ക​ലാ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ശ​ബ്ദി​ച്ച മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്. പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​മാ​യി അ​ടു​ത്തി​ട​പ​ഴ​കി എ​പ്പോ​ഴും പ്ര​വാ​സി പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​നും വേ​ണ്ട സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത് കൂ​ടെ നി​ന്ന മ​ഹാ​നാ​യ നേ​താ​വി​ന്റെ സ്‌​മ​ര​ണ​യി​ൽ ‘ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് സൂ​പ്പ​ർ 7’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ജി​ദ്ദ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 വ​രെ​യു​ള്ള വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ര​ണ്ടു പൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ എ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന ക്ല​ബു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​വും കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​റ് വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും എ​റ​ണാ​കു​ളം മു​ത​ൽ തെ​ക്കോ​ട്ടു​ള്ള ഏ​ഴ് ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ ഒ​രു ടീ​മും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും. ഒ​പ്പം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ നാ​ല് ജൂ​നി​യ​ർ ക്ല​ബു​ക​ളി​ലെ ടീ​മു​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ജി​ദ്ദ ക​ണ്ട​തി​ൽ വെ​ച്ചേ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്രൈ​സ് മ​ണി​യാ​യ 35,000 റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​നം വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    ക്ല​ബു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും 12,000 റി​യാ​ൽ കാ​ശ് പ്രൈ​സും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും 8,000 റി​യാ​ൽ കാ​ശ് പ്രൈ​സും ല​ഭി​ക്കും. ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും 9,000 റി​യാ​ൽ കാ​ശ് പ്രൈ​സും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും 6,000 റി​യാ​ൽ കാ​ശ് പ്രൈ​സും ല​ഭി​ക്കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്ക് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് ന​ട​ക്കും. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ 5,000ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം ഇ​രു​ന്ന് മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന് വി​ശാ​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ര​ണ്ട് പൂ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​വും സ​മാ​പ​ന​വും ന​ട​ക്കും. സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി എ​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ബൈ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കൂ​പ്പ​ണു​ക​ൾ വ​ഴി പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബാ​വ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ല​ത്തീ​ഫ് മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഞാ​റ​ക്കോ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentcentral committeeSaudi NewsKMCC Jeddah
    News Summary - KMCC Jeddah Central Committee Football Tournament begins today
    Similar News
    Next Story
    X