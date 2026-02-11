Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 11 Feb 2026 8:15 AM IST
    date_range 11 Feb 2026 8:15 AM IST

    ആ​ശ​യ​റ്റ മ​നു​ഷ്യരുടെ പ്ര​തീ​ക്ഷയാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി -ഡോ. ​അ​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ആ​ശ​യ​റ്റ മ​നു​ഷ്യരുടെ പ്ര​തീ​ക്ഷയാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി -ഡോ. ​അ​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്
    റി​യാ​ദ്​ കെ.​എം.​സി.​സി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​അ​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി മാ​റു​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി​യെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ന​ലി​സ്​​റ്റും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ലെ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.ക​രു​ണ​യും ആ​ർ​ദ്ര​ത​യും സ്നേ​ഹ​വും പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പാ​ണ​ക്കാ​ട് കു​ടും​ബ​ത്തി​െൻറ പാ​ര​മ്പ​ര്യം അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ശ്ര​യ​മാ​ണെ​ന്നും, അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.​സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മ​ജീ​ദ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്രേ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ അ​സോ.ജ​ന​.സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ത​ങ്ങ​ൾ ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, തെ​ന്ന​ല മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി, യു.​പി. മു​സ്ത​ഫ, സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ഫ​റൂ​ഖ്, അ​സീ​സ് വെ​ങ്കി​ട്ട, പി.​സി. അ​ലി, റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, ഷ​മീ​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, സി​റാ​ജ് മേ​ട​പ്പി​ൽ, ഷം​സു പെ​രു​മ്പ​ട്ട, അ​ഡ്വ. അ​നീ​ർ ബാ​ബു, നാ​സ​ർ മാ​ങ്കാ​വ്, റി​യാ​ദ് ന​ന്മ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ ഫ​ത്ത​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഖി​നാ​സ് എം. ​ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വ​ക​യാ​യി ഡോ. ​അ​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി.

