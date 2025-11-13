Begin typing your search above and press return to search.
    കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ കെ.​എം.​സി.​സി

    കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ കെ.​എം.​സി.​സി
    റി​യാ​ദ്​ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള മു​ഴു​വ​ന്‍ കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി കാ​മ്പ​യി​ന്‍ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ‘സി​ക്സ് മൊ​യീ​സ്’ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സ​മാ​പ​നം ഈ ​മാ​സം 21ന്​ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. യു​വ പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ജം​ഷീ​ദ് ഹു​ദ​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    ബ​ത്ഹ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മൊ​യ്തീ​ന്‍ കു​ട്ടി പൊ​ന്മ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മൊ​യ്തീ​ന്‍ കു​ട്ടി പു​വാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ​ഫൂ​ര്‍ കൊ​ന്ന​ക്കാ​ട്ടി​ല്‍, ലൈ​ബ​ബ് ചാ​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, മൊ​യ്തീ​ന്‍ കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍, ഗ​ഫൂ​ര്‍ കോ​ല്‍ക്ക​ളം, ഹാ​ഷിം കു​റ്റി​പ്പു​റം, ജം​ഷി കൊ​ടു​മു​ടി, ഫൈ​സ​ല്‍ എ​ട​യൂ​ര്‍, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ല്‍, നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണി​യേ​രി, യൂ​നു​സ് ചേ​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ര്‍, ഫാ​റൂ​ഖ് പൊ​ന്‍മ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ഷ്റ​ഫ് പു​റ​മ​ണ്ണൂ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ പൊ​ന്‍മ​ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

