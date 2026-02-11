കെ.എം.സി.സി ഹജ്ജ് സെൽ വളന്റിയർ സാദിഖലി മക്കയിൽ നിര്യതനായിtext_fields
മക്ക: കെ.എം.സി.സി മക്ക ഹജ്ജ് സെൽ വളന്റിയറും അവാലി ഏരിയ കമ്മിറ്റി സജീവ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന മലപ്പുറം പൊന്മള സ്വദേശി പുവ്വല്ലൂർ സാദിഖലി (33) മരിച്ചു. നാട്ടിൽ നിന്നും ഉംറ നിർവഹിക്കാനെത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തിനെറ ഭാര്യാപിതാവിനെയും മാതാവിനെയും സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി ഹറമിലെത്തിയപ്പോൾ ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് മക്ക കിങ് ഫൈസൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. മക്ക മതാജിർ സൗദി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജോലിക്കാരനായിരുന്നു.12 വർഷമായി പ്രവാസിയാണ്. മരണവിവരമറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലീവിനായി നാട്ടിൽപോയ സഹോദരൻ വീണ്ടും മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിതാവ്: പരേതനായ പുവ്വല്ലൂർ മൊയ്തീൻ കുട്ടി, മാതാവ്: അറബി ഖദീജ പാണക്കാട്, ഭാര്യ: മങ്കരത്തൊടി ഷഹർബാനു ഹാജിയാർപള്ളി, മകൻ: എൽ.കെ.ജി വിദ്യാർഥിയായ ഷാദിന്നഹാൻ, സഹോദരങ്ങൾ: ആഷിക്ക്, മുഹമ്മദ് റക്കാദ്, റഹീന. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം മക്കയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് കെ.എം.സി.സി മക്ക നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.
