Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 7:14 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻ​റ്​ -റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; പാലക്കാടൻ കാറ്റിൽ തൃശൂർ കടപുഴകി, കണ്ണൂരിന് തകർപ്പൻ വിജയം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻ​റ്​ -റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; പാലക്കാടൻ കാറ്റിൽ തൃശൂർ കടപുഴകി, കണ്ണൂരിന് തകർപ്പൻ വിജയം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​രി​ക്കൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ്‌ മാ​സ്​​റ്റ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​റ്​-​റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ കാ​റ്റി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ക​ട​പു​ഴ​കി. എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ആ​റ് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി​യെ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ദി​റാ​ബി​ലെ ദു​റ​ത്ത് മ​ൽ​അ​ബ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്‌ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് ജ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഗോ​ൾ മ​ഴ ക​ണ്ട ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ടി​െൻറ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ഹൈ​ൽ നേ​ടി​യ ഹാ​ട്രി​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വി​ജ​യം അ​നാ​യാ​സ​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദി​ൽ​ഷാ​ദ് ര​ണ്ടും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഗോ​ൾ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ർ​ഷ​ദും നേ​ടി. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ടീം ​സ​ർ​വാ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​ളി​യി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ടീം ​നി​സ്സ​ഹ​രാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ടി​െൻറ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ലാ​ണ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ​ത്. റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ വെ​ള്ളേ​പ്പാ​ടം അ​വാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി.

    ഗ്രാ​ൻ​റ്​ - റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ക​ബീ​റി​ന് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​രം റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മൂ​ന്നാം ആ​ഴ്ച​യി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​രും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം ക​ടു​ത്ത​താ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​രി​ന് വേ​ണ്ടി മ​ഹ്റൂ​ഫ് ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാം ഗോ​ൾ ആ​ല​പ്പു​ഴ സെ​ൽ​ഫി​ലൂ​ടെ വ​ഴ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​ല്ല ഒ​ത്തി​ണ​ക്ക​വും പ​ന്ത​ട​ക്ക​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഗെ​യിം പ്ലാ​ൻ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​രാ​ന്ത്യം വ​രെ പൊ​രു​തി നോ​ക്കി​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്ക് അ​വ​സാ​ന ക​ളി​യി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​നെ​യാ​ണ് ഇ​നി നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി താ​രം സു​ബൈ​ർ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ജ​സീ​ൽ (അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്‌), അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ ഷ​ഹ​രി, അ​സീ​സ്‌ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, റ​സാ​ഖ്‌ വ​ള​ക്കൈ, സി​ദ്ദീ​ഖ്‌ കോ​നാ​രി, സ​ഫീ​ർ വെ​ള​ള​മു​ണ്ട, സി​യാ​ദ്‌ കാ​യം​കു​ളം, സ​ലാം അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്‌, യാ​ക്കൂ​ബ്‌ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി, യൂ​നു​സ്‌ താ​ഴേ​ക്കോ​ട്‌, സു​ധീ​ർ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ തി​രൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ സ്കോ​പ്പ്, ത​ഹ്‌​സി​ൽ സ്കോ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ക​ളി​ക​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ എ​ട്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ സേ​ഫ്റ്റി മോ​ർ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി ഹ​രി​തം മ​സാ​ല എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി​യെ​യും സു​ൽ​ഫെ​ക്സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി പാ​രാ​ജോ​ൺ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​യെ​യും നേ​രി​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentGulf NewsSuper CupKMCC Cup
    News Summary - K.M.C.C. Grant-Ryan Super Cup; Thrissur is overwhelmed by the Palakkad winds, Kannur scores a stunning victory
    Similar News
    Next Story
    X