    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:35 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്‌.​സി​യും യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സോ​ക്ക​റും സെ​മി​യി​ൽ

    K.M.C.C. Riyadh Central Committee
    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഗ്രാ​ന്റ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ക്ല​ബ്ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ൾ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ദി​റാ​ബി​ലെ ദു​റ​ത് മ​ൽ​അ​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഗ്രാ​ന്റ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ക്ല​ബ് (റി​ഫ) മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ്ലോ​ബ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്‌.​സി​യും ഫ്യൂ​ച്ച​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സോ​ക്ക​റും സെ​മി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. മാ​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി വാ​ഴ​ക്കാ​ടി​നെ 2-1 എ​ന്ന സ്‌​കോ​റി​നു മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി റി​യ​ൽ കേ​ര​ള സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി​യ​ത്. സെ​മി​യി​ലെ​ത്താ​ൻ തോ​ൽ​വി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ആ​ദ്യം മു​ത​ലേ ഗോ​ൾ വ​ല ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ ക​ളി​യാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ളി​യു​ടെ 19ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഹാ​രി​സ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ നേ​ടി​യ ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ലീ​ഡ് പി​ടി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്‌.​സി സ​മ​നി​ല ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ മ​ത്സ​രം ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​യി.

    മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    പി​ന്നീ​ട് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. മ​ത്സ​രം അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ മി​നു​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ റാ​ഷി​ദ് നേ​ടി​യ മി​ക​ച്ച ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള വി​ജ​യ​വും സെ​മി​യും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യു​ടെ റാ​ഷി​ദി​ന് ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ൽ​നി​ന്ന് റോ​യ​ൽ ട്രാ​വ​ൽ​സ് അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​റും സെ​മി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 2-1ന് ​അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ ട്രാ​വ​ൽ​സ് ലാ​ന്റേ​ൺ എ​ഫ്.​സി​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സോ​ക്ക​റും സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി. മി​ക​ച്ച താ​ര​നി​ര​യു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും മി​ക​ച്ച ക​ളി​യാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.


    മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​സ്സ​ന്റെ മി​ക​ച്ചൊ​രു സൈ​ഡ് വോ​ളി​യി​ലൂ​ടെ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ലീ​ഡ് നേ​ടി. ഗോ​ൾ വ​ഴ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഉ​ണ​ർ​ന്ന് ക​ളി​ച്ച ലാ​ന്റേ​ൺ എ​ഫ്.​സി എ​തി​ർ ഗോ​ൾ മു​ഖ​ത്ത് നി​ര​ന്ത​രം ഭീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ 19ാം മി​നു​ട്ടി​ൽ അ​ർ​ഷാ​ദ് നേ​ടി​യ ലോ​ങ്ങ് റേ​ഞ്ച് ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ സ​മ​നി​ല പി​ടി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ഊ​ർ​ജ​വു​മാ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സോ​ക്ക​ർ മ​ത്സ​രം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കി. ക​ളി​യു​ടെ 56ാം മി​നു​ട്ടി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​സ്സ​ൻ ത​ന്നെ അ​വ​രു​ടെ ര​ണ്ടാം ഗോ​ളും നേ​ടി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​സ്സ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചും. ഐ.​ബി ടെ​ക് പ്ര​തി​നി​ധി നാ​സ​ർ മൂ​ച്ചി​ക്കാ​ട​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് റെ​യി​ൻ​ബോ എ​ഫ്‌.​സി​യാ​ണ് ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി മ​റ്റൊ​രു ടീം.

    ​ദ​ലി​ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി ബാ​ബു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, ഷം​സു പെ​രു​മ്പ​ട്ട, കു​ഞ്ഞി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ബി​യ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി, അ​മീ​ർ ഫാ​രി​സ്, മി​സ്വ​ർ ജി​സാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി, ബാ​ബു മ​ഞ്ചേ​രി, ജു​നൈ​സ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് റി​ഫ, സൈ​ദു​ദ്ദീ​ൻ ഫോ​ർ​ക്ക, ബ​ഷീ​ർ പൊ​ന്മ​ള, സ​ലാം ബ​ത്തേ​രി, ഹ​ക്കീം ഷൊ​ർ​ണ്ണൂ​ർ, കു​ഞ്ഞി സ​ഫ​മ​ക്ക, ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​ണ്ണാ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, ജം​ഷി ചു​ള​ളി​യോ​ട്, ഇ​സ്ഹാ​ബ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ട്രാ​വ​ൽ​സ്, ശ​ബാ​ബ് പ​ടി​യൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ്, സ​ലീം തി​രൂ​ർ, കു​ഞ്ഞി​പ്പ ത​വ​നൂ​ർ, ല​ത്തീ​ഫ് ഉ​ടു​മ്പു​ത​ല, മു​സ്ത​ഫ മ​മ്പാ​ട് റി​ഫ, ക​രീം പ​യ്യ​നാ​ട് റി​ഫ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ, മു​നീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, നാ​സ​ർ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി, ഷം​സു നീ​ർ​വേ​ലി, ഷ​മീ​ർ മാ​നു, ബ​ഷീ​ർ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, ബ​ഷീ​ർ ചു​ള​ളി​ക്കോ​ട്, ല​ത്തീ​ഫ് കൂ​ളി​ക്ക​ൽ, സാ​ദി​ഖ് പു​റ​ക്കാ​ട്ടി​രി, സി​ദ്ദീ​ഖ് വി​ള​യൂ​ർ, ഫി​റോ​സ് കോ​ടി​യി​ൽ, നാ​സ​ർ ചാ​ല​ക്ക​ര, കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് വ​നി​താ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ​സീ​ല മൂ​സ്സ, സാ​റാ നി​സാ​ർ, സ​ബി​ത മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു.നാ​ളെ (വെ​ള്ളി) ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ റോ​യ​ൽ ട്രാ​വ​ൽ​സ് അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​ർ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സോ​ക്ക​റി​നെ​യും ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് റെ​യി​ൻ​ബോ എ​ഫ്‌.​സി റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്‌.​സി​യെ​യും നേ​രി​ടും.

    TAGS:footballkmccGulf NewsSaudi Arabia News
    News Summary - K.M.C.C. Grand Ryan Super Cup Real Kerala FC and Youth India Soccer in the semis
