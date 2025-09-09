Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 1:58 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്, പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന് സു​വ​ർ​ണ കി​രീ​ടം

    കെ.​എം.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്, പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന് സു​വ​ർ​ണ കി​രീ​ടം
    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ടീ​മി​ന് അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി ക​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ആ​ഘോ​ഷ​വും ആ​ര​വ​വും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന രാ​വി​ൽ ദി​റാ​ബ് മ​ലാ​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളെ സാ​ക്ഷി​നി​ർ​ത്തി കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ടീം ​സു​വ​ർ​ണ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ടീ​മി​നെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്. വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​യ ആ​ദ്യ നി​മി​ഷം തൊ​ട്ട് ആ​ദ്യ പ​കു​തി ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.

    റ​ണ്ണ​ർ അ​പ് ആ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ടീ​മി​ന് ക​പ്പ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    വ​ർ​ധി​ത ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം പ​കു​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ഹൈ​ലും റി​സ്‌​വാ​നും അ​ർ​ഷ​ദും അ​ട​ങ്ങി​യ പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ നി​ര നി​ര​ന്ത​രം കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ ഗോ​ൾ മു​ഖ​ത്ത് ഭീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി​യു​ടെ 59 ാം ​മി​നി​റ്റി​ൽ മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ നി​ന്ന് സു​ഹൈ​ലി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ന​ൽ​കി​യ നീ​ള​ൻ പാ​സ് ത​ട​യു​വാ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര താ​ര​വും ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റും മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് സു​ഹൈ​ലു​തി​ർ​ത്ത മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഷോ​ട്ട് ഗോ​ൾ വ​ല തൊ​ട്ടു.

    ഗോ​ൾ വീ​ണ​തോ​ടെ ഉ​ണ​ർ​ന്നു ക​ളി​ച്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നി​ര​ന്ത​രം പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റി​ന് മു​മ്പി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു. ത​ഷി​ൻ റ​ഹ്മാ​നും ജി​ഫ്രി അ​രീ​ക്ക​നും ഹ​നീ​ഫ​യും സാ​ധ്യ​മാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ ക​ളി​യും പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തി​ട്ടും ല​ക്ഷ്യം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ക​ളി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റേ​യും മ​റി​ക​ട​ന്നു ഗോ​ളെ​ന്നു​റ​ച്ച പ​ന്ത് പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര താ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സ​രോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ല​ക്ഷ്യം കാ​ണാ​തെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ടീ​മി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ടീം ​അ​ർ​ഹ​രാ​യി.

    പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ ക​ളി​ക്കാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ഹൈ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും ഫാ​സി​ൽ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യു​ടെ ഫാ​സി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ താ​രം. മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര താ​ര​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൗ​ഫി​നേ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. പി.​എം.​എ സ​ലാം, അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ക​മാ​ൽ വ​ര​ദൂ​ർ, ദ​ലി​ത്‌ ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി ബാ​ബു, കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി മു​സ്ത​ഫ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, അ​ൽ​റ​യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് എം.​ഡി മു​ഷ്ത്താ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി, അ​ഡ്വ. അ​നീ​ർ ബാ​ബു, സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, ന​ജീ​ബ് ന​ല്ലാം​ങ്ക​ണ്ടി, അ​സീ​സ് വെ​ങ്കി​ട്ട, പി.​സി അ​ലി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഫ​റൂ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    സി​റ്റി​ഫ്‌​ള​വ​ർ എ​ച്ച്.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ബ്ദു​ള്ള ഹം​സ, എ.​ബി.​സി കാ​ർ​ഗോ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ലീം അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഔ​ട്ട് റൈ​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ എം.​ഡി ജ​സീ​ർ, എ.​ജി.​സി കാ​ർ ആ​ക്സ​സ​റീ​സ് എം.​ഡി അ​ലി, ശാ​ഹു​ൽ അ​ൻ​വ​ർ മോ​ഡേ​ൺ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട്, ജ​യ് മ​സാ​ല മാ​ർ​ക്ക​റ്റിം​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, അ​ൽ ബി​നി​യ ബ്യൂ​ട്ടി പാ​ർ​ല​ർ ഹെ​ഡ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, സ​ഫ​മ​ക്ക പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് എ​ച്ച്.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ല്ല്യാ​സ് മ​റു​ക​ര, ലി​യാ​ഖ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ഐ.​ബി ടെ​ക്, ബ​ഷീ​ർ പാ​ര​ഗ​ൺ, ശ​ർ​ഗാ​വി ലോ​ജി​സ്റ്റി​കി​സ് എം.​ഡി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഷ്ഹൂ​ദ്, സി​റാ​ജ് അ​ത്തോ​ളി അ​ൺ​ലോ​ക്ക്, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ മ​ഞ്ഞ​ളാം​കു​ഴി റോ​യ​ൽ മി​റാ​ജ്, റീ​വ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റാ​ഷി​ദ്‌ എ​ൻ.​എം, മാ​ൻ​ഗോ സി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​ബീ​ർ ഒ​താ​യി എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - K.M.C.C. Grand Ryan Super Cup, Palakkad wins the golden crown
