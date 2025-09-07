Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    7 Sept 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 7:54 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ഗ്രാൻഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ - അ​ൽ റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് റെ​യി​ൻ​ബോ​ക് ജേ​താ​ക്ക​ൾ, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ടീം ​റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്

    K.M.C.C. Grand Hyper - Al Ryan Super Cup
    1) കെ.​എം.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ അ​ൽ​റ​യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ കി​രീ​ട​വു​മാ​യി ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് റെ​യി​ൻ​ബോ ടീം 2) ​റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പു​മാ​യി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ റി​യാ​ദ് ടീം 

    റി​യാ​ദ്: നി​റ​ഞ്ഞ ഗാ​ല​റി​യു​ടെ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​ള​മേ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ളം​നി​റ​ഞ്ഞു ക​ളി​ച്ച ആ​വേ​ശ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ അ​ന്തി​മ വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ കെ.​എം.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ, അ​ൽ റ​യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ കി​രീ​ടം ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് റെ​യി​ൻ​ബോ​ക്ക്. യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ടീം ​റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പാ​യി. ര​ണ്ട് പ​കു​തി​ക​ളി​ലാ​യി അ​പ​രാ​ചി​ത​രാ​യി ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ 3 -1 സ്കോ​റി​ലാ​ണ് ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് റെ​യി​ൻ​ബോ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ട് മാ​സ​ക്കാ​ല​മാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ കാ​ൽ​പ​ന്ത് ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ​യും ക​ളി​ക്ക​മ്പ​ക്കാ​രു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യം ക​വ​ർ​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് ഇ​തോ​ടെ തി​ര​ശീ​ല വീ​ണു. ഒ​ഴി​വു ദി​ന​ത്തി​ന്റെ​യും തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു ക​വി​ഞ്ഞ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷി​യാ​യി.

    ആ​വേ​ശ​മേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബോ​ക്സി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചെ​ത്തി​യ ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് റെ​യി​ൻ​ബോ, മു​ന്നേ​റ്റ നി​ര​യി​ലെ ജം​ഷീ​ർ വ​ല​ത് വ​ശ​ത്ത് നി​ന്നും ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ മി​നി​റ്റി​ൽ തൊ​ടു​ത്ത ഷോ​ട്ട് കീ​പ്പ​റെ മ​റി​ക​ട​ന്നു ഗോ​ൾ വ​ല​യി​ലെ​ത്തി (1-0). ഇ​രു​പ​താം മി​നു​ട്ടി​ൽ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഡി​ഫ​ന്റ​റു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധം പെ​ന​ൽ​റ്റി​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു. ആ ​അ​വ​സ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫി ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു (2-0). ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഓ​പ​ൺ ചാ​ൻ​സ് മു​ത​ലാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ഇ​രു ഗോ​ൾ​മു​ഖ​ത്തും സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ​മാ​ർ ഇ​ട​ക്കി​ടെ റൈ​ഡു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​തി​ർ​ത്തു കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റി​ന് വീ​ണ്ടു​മൊ​രു പെ​നാ​ൽ​റ്റി ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ളാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ 59 മ​ത്തെ മി​നി​റ്റി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് ശി​വ​ദാ​സ​ൻ ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റി​ന്റെ പ​ട്ടി​ക പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി (3-0). 63 മ​ത്തെ മി​നി​റ്റി​ൽ ഹ​സീ​ബ് ന​ൽ​കി​യ അ​സി​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ ബ​സ്സാം നേ​ടി​യ ഗോ​ൾ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി.

    നേ​ര​ത്തെ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫൈ​ന​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ സു​ഹൈ​ലി​ന് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഭ​ഗ് വാ​ൻ സ​ഹാ​യ് മീ​ന സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. പി.​എം.​എ സ​ലാം, രാ​ജ്യ​സ​ഭ അം​ഗം ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി, പ്ര​മു​ഖ ക​ളി​യെ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ച​ന്ദ്രി​ക പ​ത്രാ​ധി​പ​രു​മാ​യ ക​മാ​ൽ വ​ര​ദൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും പ്രാ​യോ​ജ​ക​രും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    sportsfootballkmccSaudi Arabian News
    K.M.C.C. Grand Hyper - Al Ryan Super Cup; Black and White Rainbows are the winners, Youth India Team is the runners-up
