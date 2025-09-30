Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി ഗ​സ്സ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:25 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ഗ​സ്സ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ഗ​സ്സ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ഗ​സ്സ ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ടി.​വി ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ

    മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: കെ.​എം.​സി.​സി ദ​മ്മാം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഗ​സ്സ ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ ടി.​വി ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ട്ടി​ണി​യും ദു​രി​ത​വും ബോം​ബു​ക​ളും പെ​യ്യു​ന്ന ഗാ​സ​യി​ല്‍ ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ന​ര​നാ​യാ​ട്ട് ലോ​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ക്രൂ​ര​ത​യാ​ണെ​ന്നും കാ​ലം മാ​പ്പ് ന​ല്‍കാ​ത്ത ധ്വം​സ​നം ആ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു ഗ​സ്സ​യി​ല്‍ നീ​തി പ​ല​രും കാ​ല​ത്തോ​ളം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യും പ്രാ​ര്‍ത്ഥ​ന​യും ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ ജ​ന​ത​യ്ക്ക് ഒ​പ്പം ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ബു ജീ​ര്‍ഫാ​സ് ഹു​ദ​വി ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ പ്ര​വി​ശ്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി കോ​ടൂ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​പി ഹു​സ്സൈ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മു​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ഡാ​ന്‍, സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ, സൈ​ന്‍ കു​മി​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​വ​ഹ​ര്‍ കു​നി​യി​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​രിങ്ക​പ്പാ​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഷീ​ര്‍ ആ​ലു​ങ്ക​ല്‍, റി​യാ​സ് മ​മ്പാ​ട്, അ​ഷ്റ​ഫ് ക്ലാ​രി, ഉ​സ്മാ​ന്‍ പൂ​ണ്ടോ​ളി, ന​സീ​ര്‍ ബാ​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsK.M.C.C.Gaza Solidaritygulf news malayalam
    News Summary - K.M.C.C. Gaza Solidarity Association
    Similar News
    Next Story
    X