Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightനൗ​ഷാ​ദ് ചേ​റൂ​റി​ന്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 8:06 AM IST

    നൗ​ഷാ​ദ് ചേ​റൂ​റി​ന് വേ​ങ്ങ​ര കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    നൗ​ഷാ​ദ് ചേ​റൂ​റി​ന് വേ​ങ്ങ​ര കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം
    cancel
    camera_alt

    നൗ​ഷാ​ദ് ചേ​റൂ​രി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ.​വി. നാ​സ​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​തു​താ​യി ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നൗ​ഷാ​ദ് ചേ​റൂ​റി​ന് ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം ന​ൽ​കി. ‘സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്. കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഹ്​​മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ.​വി. നാ​സ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ​മ​ന്ത്രി പി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞു​വി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ, എ.​കെ. ബാ​വ വേ​ങ്ങ​ര, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മ​ജീ​ദ് പു​ക​യൂ​ർ, ജാ​ഫ​ർ അ​ത്താ​ണി​ക്ക​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, അ​ലി ഊ​ര​കം, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​രു​വാ​ട​ൻ, സ​മ​ദ് ചോ​ല​ക്ക​ൽ, സ​ലാ​ഹു വാ​ള​ക്കു​ട, യൂ​നു​സ് വേ​ങ്ങ​ര, കെ.​സി. ഷം​സു, ല​ത്തീ​ഫ് കൊ​ന്നോ​ല എന്നിവ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​ള്ളാ​ട്ട്, നാ​സ​ർ കാ​രാ​ട​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ് ചു​ക്ക​ൻ, മു​സ്ത​ഫ ഊ​ര​കം, അ​ബ്​​ദു​ല്ല പ​റ​പ്പൂ​ർ, ഹ​മീ​ദ് ചോ​ല​ക്കു​ണ്ട്, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ കാ​വു​ങ്ങ​ൽ, വി.​എ​സ്. ജം​ഷീ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹീം മു​ക്കി​ൽ, ഫ​ഹ​ദ് ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നാ​സ​ർ മ​മ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷാ​ദ​ലി പ​റ​പ്പൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - KMCC extends warm welcome to Noushad Cherur
    Similar News
    Next Story
    X