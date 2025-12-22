Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 8:48 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    കെ.​എം.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്

    വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​ക്ഷേ​പ ഹാ​സ്യ​ഗാ​ന​ത്തി​ൽ പോ​ലും വ​ർ​ഗീ​യ​ത തെ​ര​യു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി സി.​പി.​എം മാ​റി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​വി​ഷ്‌​ക്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​െൻറ അ​പ്പോ​സ്ത​ല​ന്മാ​ർ ഒ​രു പാ​ട്ടി​നെ ഭ​യ​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സി​യാ​ദ് ചെ​ളി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ന​സ് അ​രി​മ്പ്ര​ശ്ശേ​രി, ശാ​ഹു​ൽ പേ​ഴ​ക്കാ​പ്പി​ള്ളി, ശാ​ഫി ചൊ​വ്വ​ര, അ​ഡ്വ. ഷി​യാ​സ് ക​വ​ല, ഹം​സ അ​റ​ക്ക​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ പ​ല്ലാ​രി​മം​ഗ​ലം, ആ​ഷി​ക് കോ​ത​മം​ഗ​ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​റ​ക്ക​ൽ, സ​ക്ക​രി​യ മോ​ളേ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​തേ​ങ്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജാ​ബി​ർ മ​ടി​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ലാം എ​ട​യാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി വി​ജ​യി​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും യോ​ഗം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

