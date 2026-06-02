    Posted On
    2 Jun 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    2 Jun 2026 7:20 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി പെ​രു​ന്നാ​ൾ പൊ​ലി​വ് ഫു​ട്ബാ​ൾ: വ​ള​ഞ്ചി​ക എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യ​ങ്ങ്​ സ്​​റ്റാ​ർ ഒ.​ഐ.​സി.​സി​ക്ക് വി​ജ​യം
    ന​ജ്‌​റാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വ​ള​ഞ്ചി​ക എ​ഫ്.​സി ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ: ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പെ​രു​ന്നാ​ൾ പൊ​ലി​വ് സീ​സ​ൺ 5’ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ വ​ള​ഞ്ചി​ക എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ന​ജ്റാ​നി​ലെ ത​ൻ​ഫീ​ദ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫ​ജ്ർ ഡ​യ​മ​ണ്ട് എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​നെ നാ​ലി​നെ​തി​രെ അ​ഞ്ച് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് വ​ള​ഞ്ചി​ക എ​ഫ്.​സി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ന​ജ്റാ​നി​ലെ എ​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം കൂ​ട്ടാ​നാ​യി ന​ജ്റാ​നി​ലെ 15 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​നാ​ബി​ൽ സ്കൂ​ൾ ടീ​മി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി യ​ങ്ങ്സ്റ്റാ​ർ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.


    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ യ​ങ്ങ്സ്റ്റാ​ർ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി


    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ‘ഷൂ​ട്ട് ഓ​ൺ ടാ​ർ​ജ​റ്റ്’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജോ​യ് തൃ​ശൂ​ർ വി​ജ​യി​യാ​യി. പെ​രു​ന്നാ​ൾ പൊ​ലി​വ് സീ​സ​ൺ 5-നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ജ്റാ​നി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ളും ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും മ​റ്റ് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​തി​ഥി​ക​ളും ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ബം​ബ​ർ കൂ​പ്പ​ൺ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി. സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള, സ​ലാം പൂ​ള​പ്പോ​യി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ ക​രി​ങ്ക​ല്ല​ത്താ​ണി, നൗ​ഫ​ൽ കു​ള​ത്തൂ​ർ, ന​സീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ‘പെ​രു​ന്നാ​ൾ പൊ​ലി​വ് 2026’ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:kmcceidfootbll
    News Summary - KMCC Eid Fest Football Tournament: Valanchika FC Crowned Champions
