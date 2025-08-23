Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 11:43 AM IST

    'അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം'; കെ.​എം.​സി.​സി ച​ർ​ച്ച സ​ദ​സ്സ്

    അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം; കെ.​എം.​സി.​സി ച​ർ​ച്ച സ​ദ​സ്സ്
    കെ.​എം.​സി.​സി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ച സ​ദ​സ്സ് ജ​മാ​ൽ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ൾ 'അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തു​ഖ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​മാ​ൽ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​ദി​ഖ്‌ ഖാ​ദ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച ദ​മ്മാം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ കു​മ​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലും ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സി​നും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്കും ക​ള​ങ്കം ചാ​ർ​ത്തു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് രാ​ജ്യം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സ​ക​ല​മാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​പ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​കീ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് കു​റ്റ​മേ​റ്റ് പ​റ​യേ​ണ്ടി വ​രി​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യി​ക്കു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ണി​ചേ​രേ​ണ്ട​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​മേ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഷ്താ​ഖ് പേ​ങ്ങാ​ട് വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണ​വും അ​മീ​റ​ലി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മു​ക്കം, ഫൈ​സ​ൽ ന​രി​ക്കു​ന്നി, ക​ബീ​ർ അ​ത്തോ​ളി, അ​ഫ്താ​ബ് വ​ഴ​ക്കാ​ട്, ഫ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, ഷം​നാ​സ് പൂ​നൂ​ർ, റ​സാ​ക് ക​ട​ലു​ണ്ടി, ബ​ഷീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ഫ്സ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷൗ​ഖ​ത്ത് അ​ടി​വാ​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​സാ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kmccGulf Newssoudi arabiaDiscussion
