    Saudi Arabia
    Posted On
    26 Nov 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:50 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ-തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം നടത്തി കെ.എം.സി.സി

    എസ്.ഐ.ആർ-തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം നടത്തി കെ.എം.സി.സി
    ന​ജ്റാ​ൻ: കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടേ​ണ്ട​തി​​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലെ അ​ലം​ഭാ​വ​വും വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യും ബീ​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​ത്തി​​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വ​ള​രെ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ ക​രി​ങ്ക​ല്ല​ത്താ​ണി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ഏ​രി​യാ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​വ​ലോ​ക​ന​വും അ​ബ്​​ദു ജ​ബാ​ർ പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, ഖ​ലീ​ലു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ചെ​റു​തു​രു​ത്തി എ​ന്നി​വ​ർ ന​ട​ത്തി. സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ഷീ​ർ ക​രി​ങ്ക​ല്ല​ത്താ​ണി സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​സീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ബൈ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഖി​റാ​അ​ത്ത്‌ ന​ട​ത്തി.

