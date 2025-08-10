Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 5:40 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 5:40 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി

    കെ.​എം.​സി.​സി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​സാ​ൻ ബേ​യ്ശ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഹാ​രി​സ് ക​ല്ലാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ജി​സാ​ൻ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​സാ​ൻ ബേ​യ്ശ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 'യാ ​സ​യി​ദ്, ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ മ​രി​ക്കാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ൾ' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി. ഹാ​രി​സ് ക​ല്ലാ​യി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കാ​ല​ത്തി​ന്റെ മു​മ്പേ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ജീ​ബ് അ​മ്പ​ല​ഞ്ചി​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, മ​ൻ​സൂ​ർ നാ​ല​ക​ത്ത്, അ​ശ​റ​ഫ് ഫൈ​സി ആ​ന​ക്ക​യം, സ​ലാം പാ​ണ​ക്കാ​ട്, ഹു​സൈ​ൻ ഒ​ള​ക​ര, ഹ​നീ​ഫ വ​ള​മം​ഗ​ലം, ഷാ​ഫി ഒ​റ്റ​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ ചാ​ലി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഫി​ഖ് വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹൈ​ദ​ർ പു​ളി​ങ്ങോം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Gulf News, shihab thangal, Memorial Day, KMCC Jisan Committee
    News Summary - K.M.C.C Conduct Shihab Thangal memorial Day
