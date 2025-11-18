Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:41 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി 'ത​രം​ഗ്' കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി ‘ത​രം​ഗ്’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ‘ത​രം​ഗ്’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പി.​കെ. ന​വാ​സ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ‘ത​രം​ഗ്’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ത്​​ഹ​യി​ലെ നൂ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി ‘സ്വ​ത്വം, സ​മ​ന്വ​യം, അ​തി​ജീ​വ​നം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘റൂ​ട്ട് 106‘ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്‌. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ എ​ൻ.​പി. അ​നീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ അ​രീ​ക്ക​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ അ​ലി ജാ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ കു​റി​ച്ച്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പി.​കെ. ന​വാ​സ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സു​ര​ക്ഷാ​പ​ദ്ധ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ് ത​ങ്ങ​ൾ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഉ​സ്മാ​ന​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര, ഷ​രീ​ഫ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, സ​ഫീ​ർ തി​രൂ​ർ, കെ.​കെ. കോ​യാ​മു ഹാ​ജി, ന​വാ​സ് കു​റു​ങ്ങാ​ട്ടി​ൽ, ടി.​ടി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ഇ.​എ. മ​ജീ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ ‘കാ​ലി​ഫ്’ മാ​പ്പി​ള ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ത​ല ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ശ​രീ​ഫ് വ​ട​ക്ക​ന് അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​കി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ഫീ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നാ​സ​ർ പൈ​നാ​ട്ടി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ൻ​സി​ഫ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ഥി​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി.

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്‌, ഷാ​ഫി തു​വ്വൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, സി​റാ​ജ് മേ​ട​പ്പി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​കെ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, സ​ഫീ​ർ മോ​ൻ എ​ട​യാ​ട​ൻ, ഖാ​ലി​ദ് കൊ​ന്നാ​ത്ത്, ടി. ​മു​ഷ്ത്താ​ഖ്, സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​തി​യ​ത്ത്‌​പു​റാ​യ, അ​ബ്ബാ​സ് കു​റ്റൂ​ർ, എ.​കെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ​സ​ലാം, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ കോ​യി​സ്സ​ൻ, കെ.​കെ. ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, ജാ​ഫ​ർ കു​രു​ണി​യ​ൻ, എം.​കെ. നി​യാ​സ്, കെ. ​ഫ​ക്രു​ദീ​ൻ, കെ.​കെ. സാ​ദി​ഖ്, സു​ബൈ​ർ പൊ​ട്ടി​ക്ക​ല്ല്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പൂ​ഴി​ത്ത​റ, കെ.​എം. ഇ​സ്ഹാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് കു​രു​ണി​യ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഹീം കു​രു​ണി​യ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kmcccampaignSaudi Newsgulf news malayalam
