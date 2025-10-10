കെ.എം.സി.സി സി.എച്ച് അനുസ്മരണംtext_fields
ത്വാഇഫ്: മുസ്ലിംലീഗ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയുടെ 42ാം ചരമ വാർഷികത്തിൽ കെ.എം.സി.സി ത്വാഇഫ് സിറ്റി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.
സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻറ് മുജീബ് കോട്ടക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമൂഹത്തിൽ സി.എച്ച് നടത്തിയ സാമൂഹിക വിപ്ലവം വേറിട്ടതായിരുന്നുവെന്നും എല്ലാവർക്കും നേതാവിന്റെ ജീവിതം ഏറെ പ്രചോദനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹസ്സൻ മുസ്ലിയാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫൈസൽ മാലിക് എ.ആർ നഗർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് ഇൻചാർജ് സലാം പുല്ലാളൂർ, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി അശ്റഫ് താനാളൂർ, വിവിധ ഏരിയ കമ്മിറ്റി നേതാക്കളായ മജീദ് കൊയിലാണ്ടി, അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മാനി, ഹാഷിം തിരുവനന്തപുരം, കാസിം ഇരുമ്പുഴി, അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ശഹാൻ ശഫീഖ് ഖിറാഅത്ത് നടത്തി.
ബാവ സാഹിബ്, ഷംസു തളിപ്പറമ്പ്, റസാഖ് ശിവപുരം, റഷീദ് ഹിബ, അഷ്റഫ് അറേബ്യൻ, ഷഫീഖ് ലൈസ്, ബഷീർ ഗർവ്വ, ഷരീഫ് ഹിബ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേ തൃത്വം നൽകി.സിറ്റി ഏരിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനീർ ആനമങ്ങാട് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അഷ്റഫ് തളിപ്പറമ്പ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
