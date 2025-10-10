Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:47 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    കെ.​എം.​സി.​സി സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    കെ.​എം.​സി.​സി ത്വാ​ഇ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ മാ​ലി​ക് എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    Listen to this Article

    ത്വാ​ഇ​ഫ്: മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് നേ​താ​വും മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സി.​എ​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ​യു​ടെ 42ാം ച​ര​മ വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ത്വാ​ഇ​ഫ് സി​റ്റി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സി.​എ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​പ്ല​വം വേ​റി​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും നേ​താ​വി​ന്റെ ജീ​വി​തം ഏ​റെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​സ്സ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ മാ​ലി​ക് എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് സ​ലാം പു​ല്ലാ​ളൂ​ർ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശ്റ​ഫ് താ​നാ​ളൂ​ർ, വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മ​ജീ​ദ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് റ​ഹ്മാ​നി, ഹാ​ഷിം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കാ​സിം ഇ​രു​മ്പു​ഴി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ശ​ഹാ​ൻ ശ​ഫീ​ഖ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    ബാ​വ സാ​ഹി​ബ്, ഷം​സു ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, റ​സാ​ഖ് ശി​വ​പു​രം, റ​ഷീ​ദ് ഹി​ബ, അ​ഷ്റ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖ് ലൈ​സ്, ബ​ഷീ​ർ ഗ​ർ​വ്വ, ഷ​രീ​ഫ് ഹി​ബ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.​സി​റ്റി ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നീ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

