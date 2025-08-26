Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 9:44 AM IST

    ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​നം; ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ കെ.​എം.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​നം; ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ കെ.​എം.​സി.​സി
    cancel
    camera_alt

    ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്‍റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം ‘ഖാ​ഇ​ദെ​മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്‍റ​ർ’ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്​ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ബി​ഗ് സ്ക്രീ​നി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ ത​ത്സ​മ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യും കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു​മാ​ണ് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​നും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim LeagueCelebrationGulf NewsheadquartersKMCC Dubai
    News Summary - KMCC Celebrates inauguration of league's national headquarters
    Similar News
    Next Story
    X