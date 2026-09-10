കെ.എം.സി.സി അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
ദമ്മാം: കെ.എം.സി.സി സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ കമ്മിറ്റി എജുക്കേഷനൽ വിങ്ങിെൻറ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അധ്യാപകദിനം ആഘോഷിച്ചു. ദമ്മാമിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആലിക്കുട്ടി ഒളവട്ടൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേവലം പുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും സ്വഭാവ രൂപവത്കരണത്തിലും വിദ്യാർഥികളിൽ അന്തർലീനമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലുമെല്ലാം അധ്യാപകർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്തുലമാണെന്നും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ജോലികളിലൊന്നാണ് അധ്യാപനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എത്ര ദ്രുതഗതിയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ മുന്നേറിയാലും സമൂഹത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ പ്രസക്തി എക്കാലവും നിലനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബർക്ക ബ്രില്യൻറ് ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സൽമ ഷറഫുദ്ദിൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യാപക ദിന സന്ദേശം നൽകി. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് കാദർ വാണിയമ്പലം സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ആക്ടിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒ.പി. ഹബീബ്, ദമ്മാം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജീബ് കൊളത്തൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഡിബേറ്റിന് അബ്ദുൽ മജീദ് കൊടുവള്ളി നേതൃത്വം നൽകി.
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