Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 1:57 PM IST

    ജിജി ജോസഫിന് കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ്

    ജിജി ജോസഫിന് കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ്
    ജി​ജി ജോ​സ​ഫി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ ഖു​ർ​മ ഉ​പ​ഹാ​രം ഫൈ​സ​ൽ മാ​ലി​ക് എ.​ആ​ര്‍ ന​ഗ​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ത്വാ​ഇ​ഫ്: 22 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ൽ ഖു​ർ​മ ജ​ന​റ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ന​ഴ്സി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജി​ജി ജോ​സ​ഫി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ​ഖു​ർ​മ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ല്‍കി.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്നും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. 15 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ന​ഴ്സ​സ് ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യേ​ന്തി ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത് വ​ലി​യ വാ​ർ​ത്ത പ്രാ​ധാ​ന്യം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്ത് അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ​ര​വി​നെ ന​ന്ദി​യോ​ടെ സ്മ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ സ്ഥാ​നം മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും മി​ക​വി​നെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ക​യും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തോ​ടെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്‌ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ആ​ത്മ വി​ശ്വാ​സ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ മാ​ലി​ക് എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ കൈ​മാ​റി.

    ഒ​ട്ടേ​റെ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ന​ഴ്സു​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ മാ​ലി​ക് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പു​തി​യ ന​ഴ്സി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജി. ​സ​രി​ത, ഷു​ക്കൂ​ർ ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം, ജോ​സ​ഫ് സൈ​മ​ൺ, ഐ​ശ്വ​ര്യ സു​രേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. റാ​ഷി​ദ് പൂ​ങ്ങോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ദി​ഖ് ഹ​റ​മൈ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ട​ത്വ ക​ട്ട​പ്പു​റം പ​രേ​ത​രാ​യ ജോ​സ​ഫ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ബ്രി​ജി​ത്താ​മ ജോ​സ​ഫ് ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ത​ല​വ​ടി വാ​ല​യി​ൽ ബെ​റാ​ഖാ ഭ​വ​നി​ൽ ഡോ. ​ജോ​ൺ​സ​ൺ വി. ​ഇ​ടി​ക്കു​ള​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​ണ്.

