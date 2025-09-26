Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:10 AM IST

    കെ.​എം.​സി.സി ​കു​ഴി​മ​ണ്ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    കെ.​എം.​സി.സി ​കു​ഴി​മ​ണ്ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കു​ഴി​മ​ണ്ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ സൈ​ത​ല​വി പു​ളി​യ​ക്കോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ‘സം​ഘ​ട​ന​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങാം’ പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കു​ഴി​മ​ണ്ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സൈ​ത​ല​വി പു​ളി​യ​ക്കോ​ട് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നീ​ർ എ​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ല്യാ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ക​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ ഒ​താ​യി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി.​എ ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കു​ഴി​മ​ണ്ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളേ​യും വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ കു​ഞ്ഞീ​ൻ കു​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് എ​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. കു​ഴി​മ​ണ്ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

