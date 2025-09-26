കെ.എം.സി.സി കുഴിമണ്ണ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കൺവെൻഷൻtext_fields
ജിദ്ദ: ‘സംഘടനയെ സജ്ജമാക്കാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങാം’ പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കി കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ കുഴിമണ്ണ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. സൈതലവി പുളിയക്കോട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി സുനീർ എക്കാപറമ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ല കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ ഇല്യാസ് കല്ലിങ്കൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ജില്ല കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി നൗഫൽ ഉള്ളാടൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഏറനാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുൽഫിക്കർ ഒതായി, പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ.ടി.എ ബക്കർ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുഴിമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥികളേയും വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഷീർ കുന്നുമ്മൽ കിഴിശ്ശേരി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ കുഞ്ഞീൻ കുട്ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അബ്ദുറഷീദ് എക്കാപറമ്പ് ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. കുഴിമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register