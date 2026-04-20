Madhyamam
    Posted On
    date_range 20 April 2026 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 2:17 PM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കെ.​എം. സീ​തി സാ​ഹി​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കെ.​എം. സീ​തി സാ​ഹി​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സു​ലൈ​മാ​നി​യ ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    കെ.​എം. സീ​തി സാ​ഹി​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സു​ലൈ​മാ​നി​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കെ.​എം. സീ​തി സാ​ഹി​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ്ലിം​ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി അ​ക്ബ​ർ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​സീ​ർ വാ​വ​ക്കു​ഞ്ഞ്, ല​ത്തീ​ഫ് ക​ള​രാ​ന്തി​രി എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.​

    നി​യ​മ​സ​ഭാ സാ​മാ​ജി​ക​ൻ, സ്പീ​ക്ക​ർ, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നേ​താ​വ്, വാ​ഗ്മി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൈ​യൊ​പ്പ് ചാ​ർ​ത്തി​യ ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു സീ​തി സാ​ഹി​ബെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ മ​ഹി​ത​മാ​യ ജീ​വി​തം ഏ​റെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ഷ​മീം വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, നൗ​ഷാ​ദ് ലു​ലു, യൂ​സ​ഫ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ജം​ഷി​ദ് പ​ര​പ്പ​ൻ പൊ​യി​ൽ, ല​ത്തീ​ഫ് കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ, റ​സാ​ഖ്, ഹ​ക്കീം, ജാ​ഫ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ൻ​വ​ർ ചെ​മ്പ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:saudinewsgulfJeddah
    News Summary - K.M. Siti Sahib memorial organized in Jeddah
