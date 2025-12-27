Begin typing your search above and press return to search.
    അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ റി​യാ​ദ് കി​ങ് സ​ഊ​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വം എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നേട്ടം
    അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ റി​യാ​ദ് കി​ങ് സ​ഊ​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്
    റി​യാ​ദ്: അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല റാ​ങ്കി​ങ്ങിൽ റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് സ​ഊ​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​വും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. കി​ങ് സ​ഊ​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണം, ന​വീ​ക​ര​ണം, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം, ക​മ്യൂണി​റ്റി സേ​വ​നം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് 2025ലെ ​അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല റാ​ങ്കി​ങ്ങുക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, ഗ​വേ​ഷ​ണ മി​ക​വ് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും, ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും റാ​ങ്കി​ങ്ങുക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു

    മി​ക​ച്ച പ​ത്ത് അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കി​ങ് സ​ഊ​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ യു.​എ.​ഇ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​ണ്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, ജോ​ർ​ദാ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, അ​ബൂദ​ബി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, ക​യ്‌​റോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, ഷാ​ർ​ജ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, തു​നീ​ഷ്യ അ​ൽ മ​നാ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, ഐ​നു ഷം​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റാ​ങ്കിങ്ങിൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    20 അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 236 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 56 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​, നാ​ല് പു​തി​യ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    News Summary - King Saud University, Riyadh, ranks first in Arab University Rankings
