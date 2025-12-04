Begin typing your search above and press return to search.
    സൽമാൻ രാജാവി​ന്റെ ദർശനം പൂർണമായും നടപ്പാക്കും -ഗൾഫ്​ ഉച്ചകോടി

    • സംയുക്ത ഗൾഫ് പ്രവർത്തനം
    • സുഡാൻ സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന​ സൗദി കിരീടാവകാശിക്ക് പ്രശംസ
    സൽമാൻ രാജാവി​ന്റെ ദർശനം പൂർണമായും നടപ്പാക്കും -ഗൾഫ്​ ഉച്ചകോടി
    ബഹ്​റൈനിൽ നടന്ന ഗൾഫ്​ ഉച്ചകോടിയിൽ സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാൻ

    റിയാദ്: ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവി​ന്റെ കാഴ്​ചപ്പാടിന്​ അനുസൃതമായി നീങ്ങാൻ ബഹ്​റൈനിൽ ചേർന്ന 46-ാമത്​ ജി.സി.സി ഉച്ചകോടിയിൽ തീരുമാനം. 2015 ഡിസംബറിൽ നടന്ന 36ാമത്​ ഉച്ചകോടിയിൽ ജി.സി.സി സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച സംയുക്ത ഗൾഫ് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്​ സൽമാൻ രാജാവ്​ മുന്നോട്ടുവെച്ച ദർശനം പൂർണമായും നടപ്പാക്കുമെന്ന്​ മനാമയിലെ ഉച്ചകോടിക്ക്​ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട്​ സുപ്രീം കൗൺസിൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    സുഡാനിലെ ആഭ്യന്തരസംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ച്​ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ കൗൺസിൽ പ്രശംസിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ വാഷിംഗ്ടൺ സന്ദർശനത്തിനിടെ സുഡാനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ശാശ്വത സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനും അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്​. ഇക്കാര്യത്തിൽ സൗദി, യു.എ.ഇ, ഈജിപ്ത്, മധ്യപൗരസ്​ത്യ മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നതായി യു.എസ് പ്രസിഡൻറ്​ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്​ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തെയും സുപ്രീം കൗൺസിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

    ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഏതൊരു ഭീഷണിയെയും നേരിടുന്നതിനും സഹകരണ കൗൺസിലി​ന്റെ ശക്തിക്കും ഐക്യത്തിനും അംഗങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിനും എല്ലാ മേഖലകളിലും കൂടുതൽ ഏകോപനം, സംയോജനം, പരസ്പരാശ്രിതത്വം എന്നിവ കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത സുപ്രീം കൗൺസിൽ ആവർത്തിച്ച്​ വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:Gulf summitEmir Mohammed bin SalmanGCC Supreme Council Meet
    News Summary - King Salman's vision will be fully implemented - Gulf Summit
