    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 May 2026 7:08 PM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 7:08 PM IST

    തീർഥാടകർക്ക് സൽമാൻ രാജാവിന്റെ ഉപഹാരം; 19 ലക്ഷം ഖുർആൻ പ്രതികളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു

    നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങുന്ന ഹജ്ജ്​ തീർഥാടകർക്ക്​ ഖുർആൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ

    മക്ക/ജിദ്ദ: ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്ന തീർഥാടകർക്ക് സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് രാജാവി​െൻറ പ്രത്യേക ഉപഹാരമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രതികളുടെയും ഖുർആൻ വിവർത്തനങ്ങളുടെയും ഈ വർഷത്തെ വിതരണത്തിന് ശനിയാഴ്ച തുടക്കമായി. ജിദ്ദ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന തീർഥാടകർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവ നൽകിത്തുടങ്ങിയത്. ഇസ്​ലാമിക കാര്യ, ദഅ്​വ, മാർഗനിർദ്ദേശ മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ മക്ക റീജിയണൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസാണ് ഈ വിപുലമായ വിതരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.

    തീർഥാടകരുടെ മടക്കയാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് ഈ വർഷം വിവിധ പുറപ്പെടൽ കവാടങ്ങൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ആകെ 19 ലക്ഷം മുസ്ഹഫുകളും ഖുർആൻ വിവർത്തനങ്ങളുമാണ് മന്ത്രാലയം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മദീനയിലെ വിഖ്യാതമായ ‘കിങ് ഫഹദ് ഖുർആൻ പ്രിൻറിങ്​ കോംപ്ലക്സ്’ അത്യാധുനിക രീതിയിൽ അച്ചടിച്ച ഖുർആൻ പ്രതികളാണ് ഇവ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീർഥാടകർക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ ഖുർആൻ ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമാകുംവിധം എൺപതിലധികം അന്താരാഷ്​ട്ര ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഉപഹാരപ്പൊതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

    ദൈവത്തി​െൻറ അതിഥികളായെത്തുന്ന ഹജ്ജ് തീർഥാടകരെ ആദരിക്കുന്നതിനും, അല്ലാഹുവി​െൻറ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തി​െൻറ സന്ദേശം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സൗദി സർക്കാർ വർഷംതോറും നടപ്പിലാക്കുന്ന വിപുലമായ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. സൗദി അറേബ്യയിൽ എത്തിയത് മുതൽ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെ തീർഥാടകർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന സൗദി ഭരണകൂടത്തി​െൻറ വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറമെ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വ്യോമ, കര, കടൽ അതിർത്തികളിലുള്ള എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകളിലൂടെയും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിതരണം ഊർജിതമായി തുടരുമെന്ന് മതകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    TAGS:distributionKing Salmanpilgrimscopy of the Quran
    News Summary - King Salman's gift to pilgrims: Distribution of 1.9 million copies of the Quran begins
