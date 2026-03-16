Madhyamam
    date_range 16 March 2026 8:55 AM IST
    date_range 16 March 2026 8:55 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ ആ​ർ​ട്സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​െൻറ ഉ​ത്ത​ര​വ്

    റി​യാ​ദി​ലെ നി​ർ​ദി​ഷ്​​ട ആ​ർ​ട്സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ മാ​തൃ​ക

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക-​ക​ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് റി​യാ​ദ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ർ​ട്സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.​

    സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030-​െൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ പ്ര​ത്യേ​ക താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ല, സം​സ്കാ​രം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​പ​ഠ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.​

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യെ രാ​ജാ​വ് ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ട്ര​സ്​​റ്റി ബോ​ർ​ഡ് നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ ബോ​ർ​ഡി​െൻറ പൂ​ർ​ണ അ​ധി​കാ​രം മ​ന്ത്രി​ക്കാ​യി​രി​ക്കും.​

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക-​സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    News Summary - King Salman's decision to establish an arts university in Riyadh
    Similar News
    Next Story
