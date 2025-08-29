Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:09 AM IST

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് ജി​ദ്ദ​യി​ൽനി​ന്ന് റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് ജി​ദ്ദ​യി​ൽനി​ന്ന് റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി
    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്

    റി​യാ​ദ്: ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി. റി​യാ​ദ് കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. രാ​ജാ​വി​നൊ​പ്പം അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ ഖാ​ലി​ദ്, അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സാ​ദ് ബി​ൻ ഫ​ഹ​ദ്, അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ സൗ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ൽ​ബ​ഹ അ​മീ​ർ ഡോ. ​ഹൊ​സാം ബി​ൻ സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, രാ​ജാ​വി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​മീ​ർ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ത്താം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    റോ​യ​ൽ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ മേ​ധാ​വി ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​അ​ബ്ബാ​ദ്, റോ​യ​ൽ കോ​ട​തി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​അ​സ്ക​ർ, സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​മീം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​സ​ലേം, രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ര്യ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ​ഫൈ​സ​ൽ, റോ​യ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ​ഖ​ഹ്താ​നി, റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സു​ഹൈ​ൽ ബി​ൻ സ​ഖ​ർ അ​ൽ​മു​തൈ​രി എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:King SalmanRiyadharrivesJeddah
