Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 March 2026 4:18 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 4:18 PM IST

    സൗദി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ജി.സി.സി പൗരന്മാർക്ക് താമസമൊരുക്കാൻ സൽമാൻ രാജാവിന്റെ ഉത്തരവ്

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ജി.സി.സി പൗരന്മാർക്ക് താമസമൊരുക്കാൻ സൽമാൻ രാജാവിന്റെ ഉത്തരവ്
    cancel

    റിയാദ്: മേഖലയിലെ അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളെത്തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ജി.സി.സി (ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ) രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് അടിയന്തര താമസസൗകര്യവും സഹായങ്ങളും എത്തിക്കാൻ സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു.

    ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഗൾഫ് നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലി​െൻറ ഭാഗമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വ്യോമാതിർത്തികൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ട അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് രാജാവി​െൻറ സവിശേഷ നിർദേശം.

    കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പൗരന്മാരെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെ പരിഗണിക്കണമെന്നും അവർക്ക് ‘രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ’ എന്നപോലെ എല്ലാവിധ ആതിഥ്യമര്യാദകളും ആശ്വാസവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും രാജാവ് നിർദേശിച്ചു. സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായും മാന്യമായും മടങ്ങാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നതുവരെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ താമസവും ഭക്ഷണവും സൗദി ഭരണകൂടം ഒരുക്കും.

    രാജകീയ ഉത്തരവ് ഉടനടി നടപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കും അതോറിറ്റികൾക്കും സൽമാൻ രാജാവ് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തി​െൻറ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. നിലവിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും നൽകാൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയും മറ്റ് സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു വരികയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GCCSalman bin Abdulaziz Al SaudIran Israel Tensions
    News Summary - King Salman approves hosting stranded GCC citizen
    Similar News
    Next Story
    X