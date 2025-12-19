Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    19 Dec 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    19 Dec 2025 10:50 AM IST

    ധീ​ര​ജ​വാ​ന്മാ​രു​ടെ സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ രാ​ജ്യം; ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    സാ​ഖി​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു
    1. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​ഖി​ർ പാ​ല​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ​മീ​പം 2. എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ

    യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഫ്ലൈ​പാ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഭ​ര​ണ​മേ​റ്റ​തി​ന്റെ 26ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 17ന് ​രാ​ജ്യം ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ജീ​വ​ത്യാ​ഗം ചെ​യ്ത ധീ​ര​രാ​യ സൈ​നി​ക​രു​ടെ ഓ​ർ​മ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഈ ​ദി​നം നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഫോ​ഴ്‌​സ് (ബി.​ഡി.​എ​ഫ്), ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി തു​ട​ങ്ങി​യ സു​ര​ക്ഷാ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്ക​വെ വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വാ​ണ് ഈ ​ദി​നം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    സൈ​നി​ക​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി ജീ​വ​ൻ വെ​ടി​ഞ്ഞ​വ​രു​ടെ ത്യാ​ഗം വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്നും മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് രാ​ജാ​വ് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​ഖി​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജാ​വ് സൈ​നി​ക​രു​ടെ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു മി​നി​റ്റ് മൗ​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ക​യും ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി പീ​ര​ങ്കി വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ ഉ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. റോ​യ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​കാ​ശ​ത്ത് വി​സ്മ​യ​ക​ര​മാ​യ ഫ്ലൈ​പാ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജീ​വ​ന്റെ​യും അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ചേ​ർ​ന്ന് കൊ​ട്ടാ​ര അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന ന​ന​ച്ചു. അ​ൽ ഫ​ത്തേ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് മോ​സ്ക് പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ദ്നാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ത്താ​ൻ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി.

    മാ​നു​ഷി​ക​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും യു​വ​ജ​ന, കാ​യി​ക സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ബി.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ് ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങും ത​ണ​ലു​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2016ൽ ​ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ 'റോ​യ​ൽ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഫാ​ള​ൻ സ​ർ​വി​സ് മെ​ൻ' സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഫ​ണ്ട്, ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു.

