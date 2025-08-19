Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    19 Aug 2025 12:28 PM IST
    കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ന​ഃപാ​ഠ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ദീ​ന ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ച്ച​ടി പ്രസ്‍ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ന​ഃപാ​ഠ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ദീ​ന ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ച്ച​ടി പ്രസ്‍ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ന​ഃപാ​ഠ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ദീ​ന ഖു​ർ​ആ​ൻ

    അ​ച്ച​ടി പ്ര​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​ദീ​ന: കി​ങ്​ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ന​പാ​ഠ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ദീ​ന​യി​ലെ കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ്​ ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ച്ച​ടി സ​മു​ച്ച​യം​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. വി​വി​ധ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 128 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 179 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ മ​ത​കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ​സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം അ​വി​ടു​ത്തെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും രീ​തി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    അ​ച്ച​ടി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​നെ​യും മു​സ്‌​ലിം​ക​ളെ​യും സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ച്ച​ടി, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, അ​ധ്യാ​പ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഖു​ർ​ആ​നി​നോ​ട്​ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഇ​ത് ദൈ​വി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തോ​ടു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ക​രു​ത​ലി​ന്റെ​യും അ​തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം മു​ഴു​വ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​നും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ആ​ഴ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നെന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ദീ​ന​യി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

