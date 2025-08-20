Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Aug 2025 8:39 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 8:39 AM IST

    കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് സ​മാ​പ​നം

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും ജ​ഡ്​​ജി​ങ്​ പാ​ന​ലി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും
    മ​ക്ക​: 45ാമ​ത് കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​ര സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ്​ ഇ​ന്ന് (ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച) ന​ട​ക്കും. മ​ക്ക മേ​ഖ​ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ മി​ശ്​​അ​ൽ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​റു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​യാ​ണ്​ ച​ട​ങ്ങ്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും ജ​ഡ്​​ജി​ങ്​ പാ​ന​ലി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കും. ഖു​ർ​ആ​നി​നെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി​യു​ടെ മു​ൻ​നി​ര പ​ങ്ക് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​​ന്റെ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​ക.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്​ കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​രം. 128 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 179 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മ​ത്സ​രം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    അ​ഞ്ചു ശാ​ഖ​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​ത്. വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് 40 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളാ​ണ്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ലും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യ​ത്തെ കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​രം മാ​റി.

    News Summary - King Abdulaziz International Quran Recitation Competition concludes today
