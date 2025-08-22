Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 8:36 AM IST

    കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​രം സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച 21 പേ​ർ​ക്ക് മൊ​ത്തം 40 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​വും ഫ​ല​ക​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു
    കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​രം സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ

    മ​ക്ക: 45ാമ​ത് കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​രം മ​ക്ക​യി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ുഊ​ദ്​ ബി​ൻ മി​ശ്​​അ​ൽ, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ ആ​ലു​ശൈ​ഖ്​, അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, പ​ണ്ഡി​ത​ർ, മ​ത​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ, ഇ​മാ​മു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖു​ർ​ആ​നെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ലോ​ക​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​തി​ന്റെ മ​നഃ​പാ​ഠ​ക്കാ​രെ പ്രാ​ത്​​സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി​യു​ടെ മു​ൻ​നി​ര സ്ഥാ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മ​ക്ക ഹ​റ​മി​ൽ മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ്​ ഒ​രു​ക്കി​യ ച​ട​ങ്ങ്.

    ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ദം മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ​വ​രെ മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്​​തു. സ്ഥാ​പ​ക രാ​ജാ​വാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ കാ​ലം മു​ത​ൽ ഇ​ന്നോ​ളം തു​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഈ ​മ​ത്സ​രം അ​ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ ബ​ഹു​മാ​ന​വും പ​വി​ത്ര​ത​യും കൊ​ണ്ട് ച​രി​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​നു​ഗൃ​ഹീ​ത​മാ​യ പ്ര​വൃത്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഷ​ൻ 2030 മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ക​ഴി​വു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും മി​ക​വും അ​തി​ന്റെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​ക്കി.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, മൊ​റോ​ക്കോ, ഉ​ഗാ​ണ്ട, അ​ൽ​ബേ​നി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ​ണ്ഡി​ത​രു​ടെ ഒ​രു സം​ഘം ഈ ​സെ​ഷ​നി​ലെ ജൂ​റി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച സ​മ​ഗ്ര​വും സം​യോ​ജി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​ർ​ബി​ട്രേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, സു​താ​ര്യ​ത​യും നീ​തി​യും സ്വ​ഭാ​വ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ജൂ​റി വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച 21 പേ​ർ​ക്ക് മൊ​ത്തം 40 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​വും ഫ​ല​ക​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫ് ഛാദി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ദം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് 5,00,000 റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു. സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ന​സ് ബി​ൻ മ​ജീ​ദ് അ​ൽ​ഹ​സ്മി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി 4,50,000 റി​യാ​ലും, നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​നൂ​സി ബു​ഖാ​രി ഇ​ദ്‌​രീ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി 4,00,000 റി​യാ​ലും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ മു​ത​ബ് അ​ൽ​ഹ​ർ​ബി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി 3,00,000 റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​ത്തി​ന​ർ​ഹ​നാ​യി. അ​ൽജീ​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ബ്ദു​ൽ​വ​ദൂ​ദ് ബി​ൻ സെ​ദി​റ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    അ​വ​ർ​ക്ക് 2,75,000 റി​യാ​ലും ഇത്യോ​പ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഖൈ​ർ എ​ൽ​ദി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി 2,50,000 റി​യാ​ലും സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ചു. മൂ​ന്നാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത് യ​മ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദ​മാ​ജ് അ​ൽ​ഷു​യി ആ​ണ്. 2,00,000 റി​യാ​ൽ ആ​ണ് സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ഛാദിൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​സി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് 1,90,000 റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ചു. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം സെ​ന​ഗ​ലി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ബ​ദ​ർ ജാ​ങ്ങി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് 1,80,000 റി​യാ​ലും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു. നാ​ലാം സ്ഥാ​നം അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ നേ​ടി 1,70,000 റി​യാ​ലും അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​നം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​മാ​ൽ മ​ൻ​സി നേ​ടി 160,000 റി​യാ​ലും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു.

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ുഊ​ദ്​ ബി​ൻ മി​ശ്​​അ​ലും മ​റ്റ് അ​തി​ഥി​ക​ളും

    നാ​ലാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യും: ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ഈ​ജി​പ്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നാ​സ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് അ​മ​ർ (1,50,000 റി​യാ​ൽ), ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ബ​യോ വി​ബ്സോ​നോ (1,40,000 റി​യാ​ൽ), മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ലാ ​റീ യൂ​ണി​യ​ൻ ദ്വീ​പി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള താ​ഹി​ർ പ​ട്ടേ​ൽ (1,30,000 റി​യാ​ൽ), നാ​ലാം സ്ഥാ​നം സൊ​മാ​ലി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യൂ​സ​ഫ് ഹ​സ്സ​ൻ ഉ​സ്മാ​ൻ (1,20,000 റി​യാ​ൽ), അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​നം മാ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ബൗ​ബ​ക്ക​ർ ഡി​ക്കോ (1,10,000 റി​യാ​ൽ). അ​ഞ്ചാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യും: ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ൻ​വി ഇ​ന്റ​റാ​ത്ത് (65,000 റി​യാ​ൽ) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ഹു​സാം വ​സാ​നി (60,000 റി​യാ​ൽ), മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം മ്യാ​ൻ​മ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ചാ​യിം​ഗ് വാ​ന സു (55,000 ​റി​യാ​ൽ), നാ​ലാം സ്ഥാ​നം ബോ​സ്നി​യ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ർ​സ​ഗോ​വി​ന​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ബ്ദു​ൾ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൾ​മു​നിം (50,000 റി​യാ​ൽ), അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​നം കൊ​സോ​വോ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​നി​സ് ഷാ​ല (45,000 റി​യാ​ൽ).

    128 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാനംചെയ്ത് 179 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണി​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് എ​ല്ലാ​വി​ധ പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യ ജ​ഡ്​​ജി​ങ്, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsconcludesKing AbdulazizInternational Quran Competition
    News Summary - King Abdulaziz International Quran Recitation Competition concludes
    Similar News
    Next Story
    X