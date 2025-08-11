Begin typing your search above and press return to search.
    കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ്​ അന്താരാഷ്​ട്ര ഖുർആൻ പാരായണ മത്സരത്തിന്​ തുടക്കം

    179 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക 40 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ
    കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ്​ അന്താരാഷ്​ട്ര ഖുർആൻ പാരായണ മത്സരത്തിന്​ തുടക്കം
    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​ക്ക: 45ാമ​ത്​ കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം. മ​ക്ക മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ ആ​ലു​ശൈ​ഖ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഖു​ർ​ആ​നെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​​ന്റെ വാ​ഹ​ക​രെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി​ക്ക്​ ദൈ​വം ന​ൽ​കി​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണെ​ന്ന്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ കാ​ലം മു​ത​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​​ന്റെ​യും കാ​ലം വ​രെ അ​ത്​ തു​ട​രു​ന്നു.

    ഭൂ​മി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠം, പാ​രാ​യ​ണം, വ്യാ​ഖ്യാ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ദ്യം നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 128 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്​ 179 പേ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന എ​ണ്ണ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്. യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​റു ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കു​ന്നേ​ര​വു​മാ​യി ര​ണ്ടു സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​യാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ദി​വ​സം 14 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പാ​രാ​യ​ണ​മാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജ​ഡ്​​ജി​മാ​രു​ടെ ഒ​രു സം​ഘ​മാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​ഞ്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത ശാ​ഖ​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്തം സ​മ്മാ​ന തു​ക 40 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം റി​യാ​ൽ വ​രും. ഒ​ന്നാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​ ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ല​ഭി​ക്കും. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ധി​നി​ർ​ണ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് മ​റ്റു വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. സൗ​ദി മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കി​യും ചി​ന്തി​ച്ചും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യും അ​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന്യാ​യ​മാ​യ മ​ത്സ​ര മ​നോ​ഭാ​വം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, ഖു​ർ​ആ​നി​നോ​ടു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യാ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

