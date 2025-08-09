Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Aug 2025 9:41 AM IST
    date_range 9 Aug 2025 9:41 AM IST

    കി​ങ്​ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്​

    128 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    കി​ങ്​ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്​
    കിങ്​ അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്​ട്ര ഖുർആൻ മനഃപാഠ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരാർഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നു

    മ​ക്ക: 45ാമ​ത്​ കി​ങ്​ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് മ​ക്ക​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. മ​ക്ക മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 128 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ. ഇ​ത് ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ഗോ​ള സ്വാ​ധീ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഖു​ർ​ആ​നെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ശ്ര​ദ്ധ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ്​ കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ മ​ത്സ​ര​മെ​ന്ന്​ മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്​ ആ​ലു​ശൈ​ഖ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്കും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ​ക​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ട്ടാ​ൻ പ​റ്റു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ദൈ​വി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ത്തെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഭൗ​തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​ത്സ​രം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യാ​യും മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newssoudi newsQuran recitation competition
    News Summary - King Abdul Aziz International Quran Recitation Competition will be held today
