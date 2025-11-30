Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകിനാവ്-ക​വി​ത
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 8:48 AM IST

    കിനാവ്-ക​വി​ത

    text_fields
    bookmark_border
    കിനാവ്-ക​വി​ത
    cancel
    camera_alt

    സൗ​മ്യ മേ​നോ​ൻ

    കി​നാ​വി​െൻറ ഒ​രൊ​റ്റ മ​ര​ക്കൊ​മ്പി​ൽ

    പ​ട​ർ​ന്നു​ക​യ​റി​യ ആ​കാ​ശ മു​ല്ല​ക​ൾ...

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും

    ഇ​റു​ത്തു മാ​റ്റാ​ത്ത പി​ച്ചി​പ്പൂ​ക്ക​ൾ...

    ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യു​വാ​നെ​ത്തു​ന്ന

    നാ​ലു​മ​ണി​പ്പൂ​ക്ക​ൾ...

    അ​ന്നൊ​രു നാ​ൾ താ​ര​കം താ​ഴെ വ​ന്ന​തും

    മ​ഴ​വി​ല്ല് തീ​ർ​ത്ത മ​ഞ്ച​ലി​ൽ

    ദൂ​രെ മ​ഞ്ചാ​ടി മ​ല​ക​ൾ താ​ണ്ടി​യ​തും

    സ്വ​ർ​ണ നൂ​ലു​ക​ൾ വി​രി​ച്ചൊ​രു വീ​ഥി​യി​ൽ

    കു​ഞ്ഞെ​ന്ന​പോ​ൽ ഓ​ടി​ക്ക​ളി​ച്ച​തും

    ഒ​ടു​വി​ൽ ക​ണ്ണ് തു​റ​ന്ന​നാ​ൾ

    ക​ണ്ണു​നി​റ​ച്ച​തെ​ല്ലാം മാ​ഞ്ഞ​ക​ന്ന​തും

    ഇ​വ​രെ​ല്ലാ​മി​ന്നെ​െൻറ,

    വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ!

    കുടവയർ- ചെറുക​ഥ

    ജെ​ർ​സ​ൻ സെ​ബാ​സ്​​റ്റ്യ​ൻ

    അ​യാ​ൾ​ക്ക് വ​യ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല​ർ അ​തി​നെ കു​ട​വ​യ​ർ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു. ഒ​രു പ്രാ​യം​വ​രെ അ​യാ​ൾ അ​തി​നെ കാ​ര്യ​മാ​ക്കി​യി​ല്ല. പി​ന്നെ​പ്പി​ന്നെ മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ അ​യാ​ളെ തേ​ടി​യെ​ത്തി. സ​മ​പ്രാ​യ​ക്കാ​രാ​യ ചി​ല​ർ​ക്ക് പൊ​ടു​ന്ന​നെ ഹാ​ർ​ട്ട് അ​റ്റാ​ക്ക് വ​ന്നു മ​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​രി​പ്പി​ൽ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്നു.

    മൂ​ന്നാ​ലു മ​ക്ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ഠി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​യം. ഗ​ൾ​ഫി​ലെ സ്‌​കൂ​ളി​ലാ​ണ് പ​ഠ​നം. ഒ​രു പ്രാ​യം വ​രെ ഈ ​വ​യ​റി​നു മു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​ത്തി​യാ​ണ് മ​ക്ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ക​ളി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​യാ​ളു​ടെ മ​റു​പ​ടി. എ​ങ്കി​ലും ഈ​യി​ടെ​യാ​യി സ്വ​ന്തം വ​യ​റി​ലേ​ക്ക് അ​യാ​ൾ ഇ​ട​ക്കി​ടെ നോ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കൂ​ടെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ മ​ക്ക​ളും പ​രി​ഹാ​സ​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഫാ​മി​ലി പാ​ക്കി​നു വേ​ണ്ടി ഓ​ടി സി​ക്സ് പാ​ക്ക് ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​പ്പ​നെ നോ​ക്കി മ​ക്ക​ൾ ഇ​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ​ലൂ​ണി​ലേ​ക്ക് കാ​റ്റ് നി​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ വ​യ​ർ വ​ലു​താ​കു​ന്നു​ണ്ടോ? അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കു​േ​മ്പാ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഒ​രു കൂ​ട്ടു​കാ​ര​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു; ഒ​രു ജി​മ്മ​ൻ. വാ ​തു​റ​ന്നാ​ൽ ജി​മ്മി​െൻറ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു​ത്ത​ൻ. ക​ക്ഷി ശു​ദ്ധ​നാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം വാ​ചാ​ല​നാ​യി​പ്പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു​വ​ൻ. അ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് ജി​മ്മി​ൽ ജോ​യി​ൻ ചെ​യ്തു. ദേ​ഹം മു​ഴു​വ​ൻ എ​ന്തൊ​രു വേ​ദ​ന. സാ​ര​മി​ല്ല, പൈ​സ കൊ​ടു​ത്ത​ത​ല്ലേ വേ​ദ​ന സ​ഹി​ച്ചു പോ​യേ​ക്കാം. ആ​റു മാ​സം മു​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ പോ​യി. അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞു റ​മ​ദാ​ൻ നോ​മ്പു​കാ​ലം വ​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും നോ​മ്പ് തു​റ കാ​ണും. വീ​ണ്ടും വ​യ​ർ വ​ലു​താ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ജി​മ്മി​ൽ പോ​ക്കും മു​ട​ങ്ങി.

    ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​രി​പ്പി​ൽ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റ​യി​ലും എ​ഫ്.​ബി​യി​ലും അ​യാ​ളെ വീ​ണ്ടും വേ​ട്ട​യാ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി. പി​ന്നൊ​രാ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നീ​ന്ത​ൽ ന​ല്ല വ്യാ​യാ​മം ആ​ണ് എ​ന്നൊ​രു നി​ർ​ദേ​ശം അ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്നും കി​ട്ടു​ന്നു. പി​ന്നെ ഒ​ന്ന് ര​ണ്ടു മാ​സം നീ​ന്ത​ലോ​ട് നീ​ന്ത​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കു​േ​മ്പാ​ൾ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ വെ​ക്കേ​ഷ​ന് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്നു. തി​രി​കെ വീ​ണ്ടും ഗ​ൾ​ഫി​ലെ​ത്തു​ന്നു. നീ​ന്ത​ൽ മു​ട​ങ്ങി. ക​ഷ്​​ട​കാ​ല​ത്തി​ന് ഭാ​ര്യ​ക്ക് ഒ​രു പു​തി​യ അ​സു​ഖം തു​ട​ങ്ങി. യൂ​ട്യൂ​ബി​ലെ കു​ക്കി​ങ്​ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ ക​ണ്ട്​ പു​തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ​ത്ത​ന്നെ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക. ബ​ലി​മൃ​ഗ​മാ​യി അ​യാ​ളും.

    വ​യ​ർ വീ​ണ്ടും വ​ലു​താ​യി. ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ ഗ​ർ​ഭം ധ​രി​ക്കും​പോ​ല​ത്തെ ഒ​രു പ്രോ​സ​സ്. ഭ​ക്ഷ​ണം ഒ​രു നേ​ര​മാ​ക്കി​യാ​ലോ എ​ന്നാ​യി. അ​പ്പൊ ദേ ​ത​ല​ക​റ​ക്കം, നെ​ഞ്ചെ​രി​ച്ചി​ൽ, പു​ളി​ച്ചു​തി​ക​ട്ട​ൽ, അ​ൾ​സ​റി​െൻറ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക്ഷീ​ണം. ര​ണ്ടു നേ​ര​മാ​ക്കി നോ​ക്കി. അ​പ്പോ​ഴും ഇ​മ്മാ​തി​രി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, വൈ​കു​ന്നേ​രം മ​ധു​മ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ചാ​യ​യും എ​ണ്ണ​യി​ല്ലാ​ത്ത ക​ടി​യും ആ​ക്കി.

    ഒ​രു നേ​രം സാ​ല​ഡ് ആ​ക്കി. വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​കു​മ്പോ​ൾ ന​ല്ല വി​ശ​പ്പ്, എ​ന്ത് ചെ​യ്യും, ഇ​ത്ര​യും വ​ർ​ഷം ശീ​ലി​ച്ച​ത​ല്ലേ. പി​ന്നെ പ​ഴ​യ​തു പോ​ലെ​യാ​യി. ആ​ശാ​െൻറ വ​യ​റ് വീ​ണ്ടും വ​ള​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. വ​യ​റ് കൂ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണോ ഇ​നി ഇ​മ്മാ​തി​രി ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്​ പ്ര​ശ്നം വ​രു​ന്ന​ത്? ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്ത് പ​റ​യു​ന്നു എ​ന്ന് നോ​ക്ക​ണ​മ​ല്ലോ. അ​താ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ട് ഉ​റ​ക്ക​മേ വ​രു​ന്നി​ല്ല...

    ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കാ​മെ​ന്ന്​ ക​രു​തി. ത​ണു​പ്പ് കാ​ല​മ​ല്ലേ. ന​ട​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഒ​രു പ​റ്റം മ​ധ്യ​വ​യ​സ്​​ക​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ടെ ന​ട​ന്നു. വാ​ക്കി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ലെ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് എ​ടു​ത്തു. പി​ന്നെ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടി. രാ​വി​ലെ എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​ൻ തോ​ന്നാ​റി​ല്ല. മൊ​ബൈ​ലി​ൽ രാ​വി​ലെ വാ​ക്കി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും മാ​റി മാ​റി വി​ളി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​ന്നും ത​ണു​പ്പും ഉ​റ​ക്ക​വും ഒ​ന്നു​മി​ല്ലേ!

    വീ​ണ്ടും വ​യ​ർ വ​ള​ർ​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ പോ​യാ​ൽ വ​യ​റ് വ​ള​ർ​ത്തി എ​ന്ന പേ​രെ​ങ്ങാ​നും കി​ട്ടു​മോ! ത​ണു​പ്പ് കാ​ല​മ​ല്ലേ, വീ​ണ്ടും ജി​മ്മി​ൽ ജോ​യി​ൻ ചെ​യ്തു. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​ന് കാ​ൽ​മു​ട്ട് വേ​ദ​ന തു​ട​ങ്ങി. ഡോ​ക്​​ട​റെ കാ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ റെ​സ്​​റ്റ്​ എ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ജിം ​വീ​ണ്ടും മു​ട​ങ്ങി. ആ​റു മാ​സ​ത്തെ പൈ​സ ജി​മ്മി​ൽ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് കൊ​ടു​ത്ത​തും പോ​യി​ക്കി​ട്ടി.

    വ​യ​ർ വീ​ണ്ടും വ​ള​ർ​ന്നു. ഇ​നി എ​ന്തു ചെ​യ്യും. ആ​ലോ​ചി​ച്ച് കി​ട​ന്നു!

    സ​മ​പ്രാ​യ​ക്കാ​രാ​യ ചി​ല​ർ​ക്ക് പൊ​ടു​ന്ന​നെ ഹാ​ർ​ട്ട് അ​റ്റാ​ക്ക് വ​ന്നു മ​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​രി​പ്പി​ൽ കു​ഴ​ഞ്ഞു വീ​ഴു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കാ​ൻ അ​യാ​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ അ​യാ​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഡ​യ​റ്റ് എ​ന്ന​യാ​ളെ കൂ​ട്ടു പി​ടി​ച്ചു. ചെ​റു​താ​യി ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ചെ​റി​യ ചെ​റി​യ വ്യാ​യാ​മ​വും ഭ​ക്ഷ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​വും കു​ടും​ബ ജീ​വി​ത​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി കു​റ​ച്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി പ്ര​വാ​സം ക​ഴി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി...

    വ​യ​ർ കു​റ​ഞ്ഞു​മി​ല്ല കൂ​ടി​യു​മി​ല്ല, ദി​ന​വും ഉ​ള്ള അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കാ​ൻ അ​യാ​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ല്ല... അ​ങ്ങ​നെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ ചേ​രാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല ജീ​വി​തം. അ​ത് പോ​രാ​ടാ​നു​ള്ള​താ​ണ്. മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നു​ള്ള​താ​ണ്.

    വ​യ​ർ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യാ​ലും പി​റ​കോ​ട്ടു പോ​യാ​ലും ജീ​വി​തം അ​ത് മു​ന്നോ​ട്ടു ത​ന്നെ തു​ഴ​ഞ്ഞേ പ​റ്റൂ. യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു...

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:poemshort storygulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - Kinav-Poem
    Similar News
    Next Story
    X