ഖാംനഈയുടെ നിര്യാണം: ഇറാൻ പ്രസിഡൻറിനെ നേരിട്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ച് സൗദി ഭരണകൂടം

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Posted Ondate_range 4 July 2026 4:51 PM IST
Updated Ondate_range 4 July 2026 4:57 PM IST
ഖാംനഈയുടെ നിര്യാണം: ഇറാൻ പ്രസിഡൻറിനെ നേരിട്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ച് സൗദി ഭരണകൂടംtext_fields
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News Summary - Khamenei's demise: Saudi government directly conveys condolences to the Iranian President
തെഹ്റാൻ: അന്തരിച്ച ഇറാൻറ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാംനഈയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സൗദി അറേബ്യൻ ഭരണകൂടത്തിെൻറ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും സൗദി വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി എൻജി. വലീദ് അൽ ഖുറൈജി ഇറാൻ പ്രസിഡൻറിനെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചു. സൽമാൻ രാജാവ്, കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ എന്നിവരുടെ ഔദ്യോഗിക അനുശോചന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം ഇറാൻ പ്രസിഡൻറ് ഡോ. മസൂദ് പെസഷ്കിയാന് കൈമാറിയത്.
വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ തെഹ്റാനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ സൗദി അറേബ്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കവേയാണ് വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി സൗദി നേതൃത്വത്തിെൻറ അനുശോചനം നേരിട്ടറിയിച്ചത്.
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