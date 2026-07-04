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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 July 2026 4:51 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 4:57 PM IST

    ഖാംനഈയുടെ നിര്യാണം: ഇറാൻ പ്രസിഡൻറിനെ നേരിട്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ച് സൗദി ഭരണകൂടം

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    ഇറാൻ പ്രസിഡൻറിനെ സൗദി വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു

    തെഹ്റാൻ: അന്തരിച്ച ഇറാൻറ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാംനഈയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സൗദി അറേബ്യൻ ഭരണകൂടത്തി​െൻറ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും സൗദി വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി എൻജി. വലീദ് അൽ ഖുറൈജി ഇറാൻ പ്രസിഡൻറിനെ നേരിട്ട്​ അറിയിച്ചു. സൽമാൻ രാജാവ്, കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ എന്നിവരുടെ ഔദ്യോഗിക അനുശോചന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം ഇറാൻ പ്രസിഡൻറ്​ ഡോ. മസൂദ് പെസഷ്കിയാന് കൈമാറിയത്.

    വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ തെഹ്റാനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ സൗദി അറേബ്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കവേയാണ് വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി സൗദി നേതൃത്വത്തി​െൻറ അനുശോചനം നേരിട്ടറിയിച്ചത്.

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    TAGS:Iranian PresidentcondolencesAyatollah Ali Khamenei
    News Summary - Khamenei's demise: Saudi government directly conveys condolences to the Iranian President
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