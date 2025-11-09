Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 9 Nov 2025 11:54 AM IST
    date_range 9 Nov 2025 11:54 AM IST

    അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗം ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സ്പോ

    അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗം ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സ്പോ
    അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സ്പോ

    റി​യാ​ദ്​: അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ബോ​യ്സ്, ഗേ​ൾ​സ് കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗം സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സ്പോ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും ഭാ​വ​ന​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. സ്​​കൂ​ൾ കോം​പ്ല​ക്സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് അ​ൽ മൗ​ന, മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​ദി​യ, ഫാ​ത്തി​മ, ബ​തൂ​ൽ, പി.​ആ​ർ.​ഒ സൈ​ന​ബ്, സി.​ഒ.​ഇ ആ​ൻ​ഡ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് സു​ബി ഷാ​ഹി​ർ, ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് നി​ഖ​ത്ത് അ​ഞ്ജും, കെ.​ജി. ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്രെ​സ് റി​ഹാ​ന അം​ജ​ത്, ഓ​ഫിസ് സൂ​പ്ര​ണ്ട​ന്റ്​ റ​ഹീ​ന ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ർ​ട് എ​ക്സ്പോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ര​ണ്ടു ദി​വ​സം സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം അ​ര​ങ്ങേ​റി. കെ.​ജി ക്ലാ​സു​ക​ൾ ലെ​ജ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ്സ്, ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ക്ലാ​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്‌ സൗ​ദി ക​ൾ​ച​ർ, മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ണ്ടാ​ല ആ​ർ​ട്ട്‌, ആ​റ്​ മു​ത​ൽ എ​ട്ട്​ വ​രെ വേ​ൾ​ഡ് വി​തൗ​ട്ട് ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ബ്സ്ട്രാ​ക്ട് ആ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ ആ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

