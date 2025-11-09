അൽ യാസ്മിൻ സ്കൂളിൽ കെ.ജി വിഭാഗം ആർട്ട് എക്സ്പോtext_fields
റിയാദ്: അൽ യാസ്മിൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ബോയ്സ്, ഗേൾസ് കെ.ജി വിഭാഗം സംയുക്തമായി ആർട്ട് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ സർഗാത്മകതയും ഭാവനയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പരിപാടി. സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സ് മാനേജർ അബ്ദുൽ ഇലാഹ് അൽ മൗന, മാനേജർ ഹാദിയ, ഫാത്തിമ, ബതൂൽ, പി.ആർ.ഒ സൈനബ്, സി.ഒ.ഇ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് സുബി ഷാഹിർ, ബോയ്സ് വിഭാഗം ഹെഡ്മാസ്റ്റർ അബ്ദുൽ റഷീദ്, മുഹമ്മദ് അൽത്താഫ്, ഗേൾസ് വിഭാഗം ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് നിഖത്ത് അഞ്ജും, കെ.ജി. ഹെഡ്മിസ്ട്രെസ് റിഹാന അംജത്, ഓഫിസ് സൂപ്രണ്ടന്റ് റഹീന ലത്തീഫ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ആർട് എക്സ്പോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
രണ്ടു ദിവസം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രദർശനം അരങ്ങേറി. കെ.ജി ക്ലാസുകൾ ലെജൻഡ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ്, ഒന്നും രണ്ടും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് സൗദി കൾചർ, മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് മണ്ടാല ആർട്ട്, ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ വേൾഡ് വിതൗട്ട് ടെക്നോളജി, ഒമ്പത് മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ട് എന്നിവ ആയിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം.
