Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ൽ യാ​സ്മിനിൽ കെ.​ജി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:08 AM IST

    അ​ൽ യാ​സ്മിനിൽ കെ.​ജി ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സ്പോ പ്ര​ദ​ർശനം​

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ യാ​സ്മിനിൽ കെ.​ജി ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സ്പോ പ്ര​ദ​ർശനം​
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദ് അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗം ആ​ർ​ട്ട്

    എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗം ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സ്പോ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും ഭാ​വ​ന​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'ലെ​ജ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ്സ്' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി.

    കെ.​ജി ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് റി​ഹാ​ന അം​ജ​ദി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വരുടെ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ തെ​ളി​വാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് അ​ൽ മൊ​യ്‌​ന, മു​ദീ​റ ഹാ​ദി​യ, ഫാ​ത്തി​മ, ബ​തൂ​ൽ, പി.​ആ​ർ.​ഒ സൈ​ന​ബ്, ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് നി​ഖ​ത്ത് അ​ഞ്ജും, സി.​ഒ.​ഇ സു​ബി ഷാ​ഹി​ർ, റ​ഹീ​ന ല​ത്തീ​ഫ്, ഓ​ഫിസ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsexhibitionAl Yasmin Schoolal yasminArt Expo
    News Summary - KG Art Expo Exhibition in Al Yasmin
    Similar News
    Next Story
    X