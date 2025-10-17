Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:40 AM IST

    കേ​ര​ള​ത്തോ​ടു​ള​ള അ​വ​ഗ​ണ​ന നിർത്ത​ണം -കേ​ളി ബദീഅ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം

    കേ​ളി റി​യാ​ദ്​ ബ​ദീ​അ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മ​ിറ്റി അം​ഗം സീ​ബ കൂ​വോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു,

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ബ​ദീ​അ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം റി​യാ​ദി​ലെ വി.​എ​സ് അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ആ​ക്ടി​ങ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​ലി കാ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി​യെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി ക്ഷ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം സീ​ബ കൂ​വോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫെ​ഡ​റ​ൽ സം​വി​ധ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ വി​വേ​ച​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഔ​ദാ​ര്യ​മ​ല്ല അ​ർ​ഹ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​ളി ബ​ദീ​അ ഏ​രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കി​ഷോ​ർ ഇ. ​നി​സാം (സെ​ക്ര​), വി. ​സ​ര​സ​ൻ (പ്ര​സി), പ്ര​സാ​ദ് വ​ഞ്ചി​പ്പു​ര (ട്ര​ഷ)

    മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​യ്‌​പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​ൻ പോ​ലും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. മു​മ്പ് പ്ര​ള​യ സ​മ​യ​ത്തും വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മം കേ​ന്ദ്രം കൊ​ണ്ട് വ​രി​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യം ഉ​ള്ള സം​സ്ഥ​ാന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് നാം ​ക​ണ്ട​താ​ണ്. കേ​ര​ളം നി​ര​ന്ത​രം നേ​രി​ടു​ന്ന ഈ ​അ​വ​ഗ​ണ​ന ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​ക്ക് വ​രെ ബോ​ദ്ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന​ത് തെ​ല്ല് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. കോ​ട​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും തു​ട​ർ​ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഏ​രി​യാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കി​ഷോ​ർ ഇ. ​നി​സാം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ജാ​ർ​നെ​റ്റ് നെ​ൽ​സ​ൺ വ​ര​വു​ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കി​ഷോ​ർ ഇ. ​നി​സാം, ജാ​ർ​നെ​റ്റ് നെ​ൽ​സ​ൺ, സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, സീ​ബാ കൂ​വോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ഖ്​​ദാ​ദ്, ധ​ർ​മ​രാ​ജ്, നി​സാം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ, ഷ​മീ​ർ കു​ന്ന​ത്ത്, സ​ജീ​വ് കാ​ര​ത്തൊ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കി​ഷോ​ർ ഇ. ​നി​സാം (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), വി. ​സ​ര​സ​ൻ (പ്ര​സി.), പ്ര​സാ​ദ് വ​ഞ്ചി​പ്പു​ര (ട്ര​ഷ.), ഷാ​ജി നെ​ട്ടൂ​ളി, ധ​ർ​മ​രാ​ജ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.), ജ​യ​ൻ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, എ​ൻ.​പി. മു​ര​ളി (വൈ. ​പ്ര​സി.), നി​യാ​സ് നാ​സ​ർ (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), ഷ​മീ​ർ കു​ന്ന​ത്ത്, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ, ര​തീ​ഷ് ര​മ​ണ​ൻ, കെ.​വി അ​ലി, ജ​യ​കു​മാ​ർ, മു​സ്ത​ഫ, എ. ​വി​ജ​യ​ൻ, നി​സാം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, നി​സാ​ർ കു​ള​മു​ട്ടം, ജ​യ​ൻ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പൂ​ക്കു​ഞ്ഞ് (നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ​രെ സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ഖ്​ പാ​ല​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കെ.​വി. അ​ലി, പ്ര​സാ​ദ് വ​ഞ്ചി​പ്പു​ര, അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം, റ​ഫീ​ഖ് പാ​ല​ത്ത്, കി​ഷോ​ർ ഇ. ​നി​സാം, ജ​ർ​ണ​റ്റ് നെ​ൽ​സ​ൺ, പി.​കെ. ഷാ​ജി, നി​സാം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, പു​മ​ൽ കു​മാ​ർ, ജ​യ​ൻ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, ര​ജി​ഷ നി​സാം, ഷാ​ജി നെ​ട്ടൂ​ളി, ഫൈ​സ​ൽ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, സ​ര​സ​ൻ, ഷ​മീ​ർ കു​ന്ന​ത്ത്, ര​തീ​ഷ് ര​മ​ണ​ൻ, ധ​ർ​മ​രാ​ജ്, എ. ​വി​ജ​യ​ൻ, നി​സാം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഷ​റ​ഫു മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ, നിയാ​സ് നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ഫി​റോ​സ് ത​യ്യി​ൽ, ഗീ ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്ടി, സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ, ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മ​ധു പ​ട്ടാ​മ്പി, പ്ര​ദീ​പ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ഷാ​ജി നെ​ട്ടൂ​ളി ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ന​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​സാ​ദ് വ​ഞ്ചി​പ്പു​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി കി​ഷോ​ർ ഇ. ​നി​സാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

