Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Nov 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    5 Nov 2025 12:41 PM IST

    അ​ൽ​മ​നാ​ർ സ്‌​കൂ​ളിൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം

    അ​ൽ​മ​നാ​ർ സ്‌​കൂ​ളിൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം
    അ​ൽ​മ​നാ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം​കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    യാം​ബു: 69ാം കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം യാം​ബു അ​ൽ​മ​നാ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കാ​പ്പി​ൽ ഷാ​ജി​മോ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി മു​ഹ​മ്മ​ദ് നെ​ച്ചി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​സ്ഹാ​ഖ് മ​ണ്ണ​യി​ൽ, അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ്, സി​ദ്ധീ​ഖു​ൽ അ​ക്ബ​ർ, എ​ൻ.​കെ ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല, നെ​സ്‌​റ്റ​ർ വി​നോ​യ് സ്ക​റി​യ, എ​യ്ൻ ഗ്രി​ഗ​റി ജോ​സ​ഫ്, ആ​രോ​ൺ ബി​നു സാം, ​റൂ​വ​ൻ രാ​ജ​ൻ റി​ലീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മാ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ഗ്രൂ​പ് ഡാ​ൻ​സു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ആ​രോ​ൺ എ​ബി തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​ലി​ഹ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​രോ​ൺ ബി​നു സാം, ​അ​ഹ്മ​ദ് ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ര​ഹ്‌​ന ഹ​രീ​ഷ്, അ​ഥീ​ന ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫൈ​ഹ സ​ലിം, നെ​ഹ്‌​ല യാ​സി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ആ​ല​പി​ച്ചു. മ​ൻ​ഹ സൈ​ന​ബ്, സൈ​മ സ​ലാ​ഹ്, സാ​ൻ​ഡ്രി​ൻ സി​ജോ, ഖ​ദീ​ജ ഹ​ന എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ സം​ഘ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.

    ന​ന്ദി​നി അ​ഭി​ലാ​ഷ് നാ​യ​ർ, ആ​ര​വ് അ​നൂ​പ്, ഷ​ൻ​സ, ആ​ർ​ദ്ര അ​രു​ൺ, നീ​തു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗ്രൂ​പ്പ് ഡാ​ൻ​സു​ക​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി. ആ​സി​ഫ സ​ജീ​വ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഫി​ദ ഷ​ഫീ​ഖ്, ശ്രീ ​ല​ക്ഷ്മി ആ​ർ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

    X