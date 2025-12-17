Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:42 AM IST

    വ​ർ​ഗീ​യ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ശ്ര​മം കേ​ര​ള ജ​ന​ത പു​ച്ഛി​ച്ചു ത​ള്ളി -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    വ​ർ​ഗീ​യ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ശ്ര​മം കേ​ര​ള ജ​ന​ത പു​ച്ഛി​ച്ചു ത​ള്ളി -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ം പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 75 സീ​റ്റ് നേ​ടി മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യ​ട​ക്കം വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് കേ​ര​ള ജ​ന​ത പു​ച്ഛി​ച്ചു ത​ള്ളി എ​ന്ന​തി​െൻറ തെ​ളി​വാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നേ​റ്റ ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ശ​ക്തി​ക്ക്‌ നി​ല​മൊ​രു​ക്കു​ന്നതി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മി​നുള്ള താ​ക്കീ​താ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ഫ​ലം. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ യോ​ഗം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​മീ​യു​ള്ള, ജം​ഷാ​ദ്അ​ലി ക​ണ്ണൂ​ർ, ബി​ജു പൂ​ത​ക്കു​ളം, ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്​​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Saudi NewsKerala PeoplePravasi Welfaregulf news malayalam
    News Summary - Kerala people have rejected attempts at class division - Pravasi Welfare
